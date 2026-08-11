В СКР назвали приоритетными версиями исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге криминал и несчастный случай. Спасатель и альпинист Денис Киселев в беседе с RTVI отметил, что других вариантов при пропаже человека быть не может.

«При исчезновении любого человека в любой ситуации версий всего две может быть: либо преступление, либо несчастный случай. Если это мошенники, и они сами сбежали, то это преступление, если их похитили — это преступление, если их убили — это преступление. Собственно, первая часть версии закончена. Вторая — они сами заблудились и погибли или получили травму в лесу и не смогли себя спасти. Это несчастный случай. То есть Следственный комитет сказал очевидные вещи, которых по-другому быть и не могло. Так что в данном случае никаких противопоказаний нет, действительно — так оно и есть. Это либо преступление, либо — несчастный случай», — сказал Киселев.

Он добавил, что СКР «сказал очевидные вещи, которых по-другому быть и не могло», подчеркнув, что формулировка ведомства полностью соответствует логике любого подобного расследования.

На вопрос, какой из этих сценариев, по его мнению, более реалистичен, Киселев ответил, что это «не по адресу».

«Мы как спасатели все-таки имеем чаще всего дело с несчастными случаями, нежели с преступлениями. С точки зрения того, что более вероятно, не могу сказать, потому что не знаком с ситуацией. Кто такие Усольцевы? Почему могло быть преступление? Почему кому-то они помешали жить? С точки зрения версии преступления я не рассматриваю, некомпетентен. Но чаще всего все-таки, когда мы имеем дело с природой и не было у людей никакого мотива, чтобы исчезнуть или чтобы они для кого-то исчезли, — это все-таки вопросы к СК, — то, конечно, несчастный случай более вероятен, если не было никаких мотивов к преступлению», — добавил он.

Ранее в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщали, что главной версией исчезновения Усольцевых следователи считают несчастный случай. Кроме этого, рассматривается и вариант, связанный с криминалом.

Что известно о пропаже семьи в сибирской тайге

Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года в районе горы Буратинка неподалеку от поселка Кутурчин в Красноярском крае. Автомобиль семьи следователи обнаружили брошенным на окраине поселка через несколько дней после исчезновения — в салоне лежали паспорта всех членов семьи и около 300 тыс. рублей наличными, но никакого туристического снаряжения: ни палатки, ни запаса продуктов, ни теплых вещей. Свидетели отмечали, что семья была одета не по-походному: Сергей — в футболке и шортах, Ирина — в футболке и бриджах, дочь тоже легко.

Первые масштабные поиски с участием до 1,5 тыс. человек, включая сотрудников МЧС, полиции, волонтеров и авиацию, результатов не дали. В начале июня 2026 года на месте пропажи снова работали специалисты, после чего поиски приостановили для анализа ситуации. Летом там же была найдена палка для скандинавской ходьбы, однако экспертиза не подтвердила на ней генетических следов Усольцевых.

«Раз нигде трупов нет, значит, другое что-то»

Помимо официальной позиции СК, в медиа обсуждаются версии, статус которых следствие не комментировало. Например, экс-спасатель Юрий Раилко, участвовавший в поисках осенью 2025 года, считает, что безрезультатность масштабных поисков делает несчастный случай маловероятным.

«Раз нигде трупов нет, значит, другое что-то. А другое остается либо побег, либо криминал», — сказал он ТАСС, не исключив, в частности, версию нападения браконьеров.

Версию с медведем он также считает несостоятельной — в этом случае, по его словам, останки нашли бы еще во время первых поисков.

Знакомый Сергея Усольцева Валентин Дегтерев заявлял aif.ru, что получил с анонимного адреса аудиосообщение, предположительно записанное голосом Ирины Усольцевой: «Дорогие мои, не надо грустить о нас, мы уже не вернемся… Начался новый этап, который нужно прожить заново».

По словам Дегтерева, проверка через специальное приложение не выявила признаков монтажа; запись, по его данным, была сделана 20 июня, а переслали ее только после 20 июля. При этом ранее мужчина высказывал версию, что жив только глава семьи, а жена и дочь погибли.

Журналисты aif.ru обратили внимание на третий автомобиль, зарегистрированный на фирму Сергея Усольцева, — Mitsubishi Outlander, ранее не фигурировавший в деле. По данным местных жителей, от маршрута, которым уходила семья, через лес есть тропа к трассе, откуда можно уехать в любом направлении, включая границу с Казахстаном, Монголией или Китаем. Официального подтверждения этой версии следствие не давало.