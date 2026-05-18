Пропавшая в тайге семья Усольцевых могла стать жертвой сектантов. Такое предположение высказал в разговоре с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов.

По словам Игнатова, «с небольшой долей вероятности» их могли использовать для совершения обрядов или заклинаний, после чего тела могли захоронить.

Однако криминалист добавил, что в таком случае соответствующие данные уже были бы у силовых ведомств. Он напомнил, что в районе исчезновения туристов может действовать ограниченное число таких групп, которые можно было бы быстро проверить.

«Усольцевых пытаются найти, так как все-таки пропала семья, общественный резонанс, нужны ответы. Их ищут, чтобы поставить точку в этом деле», — сказал эксперт.

Ранее председатель поискового отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил ТАСС, что для поисков семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье планируют использовать БПЛА.

Также планируется использовать другие виды поисковой техники, однако главным ресурсом остаются люди — их опыт, сила и возможности, добавил собеседник агентства.

Между тем глава администрации Минского сельсовета Красноярского края Наталья Бондарь опровергла сообщения о якобы массовой продаже домов местными жителями.

Публикации на эту тему, как и заявления о том, что в Кутурчине уже фиксировались подобные исчезновения, она назвала «бредом сивой кобылы». Бондарь отметила, что этот случай стал первым в районе.

Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь и собака пропали 28 сентября 2025 года. Об их исчезновении стало известно лишь спустя несколько дней.

В автомобиле пропавших не нашли туристического снаряжения, однако обнаружили крупную сумму денег. По данным спасателей и следствия, Усольцевы отправились в тайгу в легкой одежде. Телефон отца семейства последний раз фиксировался в сети в день их исчезновения.