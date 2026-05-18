Экс-начальник ГУ МЧС России по Брянской области Александр Кобзев отправлен под стражу на 2 месяца по делу о подстрекательстве бывших подчиненных к превышению должностных полномочий (ч. 4 ст. 33; ч. 3 ст. 286 УК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

В спецслужбе уточнили, что пресекли противоправную деятельность Кобзева совместно с УМВД РФ по Брянской области при участии ГУ СБ МЧС России. Фигурант возглавлял областной главк ведомства с 2007-го по 2014 год, после чего возглавил коммерческую структуру — «Аварийно-спасательное формирование Барракуда» (“АСФ Барракуда”).

На сайте «АСФ Барракуда» говорится, что компания специализируется на обслуживании газоопасных объектов, ликвидации утечек нефти и нефтепродуктов и проведении поисково-спасательных работ. По данным СПАРК, она работает с 2019 года.

По версии следствия, Кобзев воспользовался доверием бывших подчиненных в областном МЧС и склонил их временно предоставить его фирме государственное пожарно-спасательное имущество. Это было сделано с целью необоснованного получения лицензии на проведение аварийно-спасательных работ, говорится в сообщении УФСБ.

В спецслужбе подчеркнули, что «АСФ Барракуда» не могла участвовать в ликвидации последствий ЧС, в том числе «обусловленных ударами со стороны Украины», поскольку у нее не было необходимого оборудования и полноценного штата.

Получив лицензию незаконным путем, компания смогла заключить договоры обязательного обслуживания с более чем 100 промышленными предприятиями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, отметили в пресс-службе. По ее данным, компания Кобзева обязалась обеспечивать их готовность к действиям по локализации последствий техногенных аварий.

В ФСБ отметили, что Александр Кобзев ранее уже привлекался к уголовной ответственности по материалам спецслужбы, когда был начальником регионального главка МЧС.