Самая недооцененная армия в мире — российская, заявил RTVI заведующий кафедрой политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. Также он отметил, что в будущем оценивать вооруженные силы нужно будет по иным критериям, чем раньше.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью NBC News, что темпы роста китайских вооруженных сил за последние десять лет «абсолютно беспрецедентны», а сама армия КНР является второй по силе в мире.

По мнению Кошкина, эти слова стоит рассматривать только как политическое заявление, которое нужно оценивать «в контексте динамики развития государств».

«Что касается заявлений политиков, то это политические заявления. Они конъюнктурные, они должны подтверждать некую внешнеполитическую тенденцию, которую проводит государство. <…> Госсекретарь США — это ответственное лицо. Есть такое понятие в транзактном анализе — “поглаживание”. Вот он “погладил” Китай и сказал, что это вторая армия в мире», — сказал он.

По словам Кошкина, критерий, когда силу армии оценивали по тратам на оборону, уже не работает. В качестве примера он привел американские базы на Ближнем Востоке, содержание которых оплачивает Вашингтон, тогда как Тегеран, по его словам, «сейчас просто уничтожает и говорит: “Если еще дернетесь, мы их зачистим полностью в Персидском заливе”».

«Вот вам и самая мощная армия. Так что это все очень непростой вопрос и непростой ответ. Я думаю, недооценена армия России. Мало того, что у нас ядерная триада, превосходящая Соединенные Штаты, — они же не могут этого признать: сколько денег вгробили, а гиперзвуковые ракеты так у них и не появились. Трамп всем только и заявляет, что у них есть ракеты “супер-пупер” — во какая характеристика. Исходя из таких характеристик, конечно, можно говорить, что они на первом месте», — заявил Кошкин.

По его словам, если оценивать российскую армию по тактико-техническим характеристикам таких систем, как «Сармат», «Буревестник», «Посейдон», «Авангард», «Булава» и «Синева», то «ничего подобного нет в Соединенных Штатах».

Полковник допустил, что армии могут начать оценивать по тому, способны ли они адаптироваться к способам «ведения современного конфликта».

«Сегодня современный конфликт невозможен без гибридных форм ведения боя, прокси-структур и без захвата, в частности, редкоземельных материалов, территорий или же ключевых логистических маршрутов. Мы входим в новый этап развития цивилизации, в котором конфликты будут расцениваться вот так. Исходя из этого, какие будут оценочные суждения по армиям? Там и хуситы займут свое достойное место. Это они еще Баб-эль-Мандебский пролив, извините меня, не перекрыли. Вот если его сейчас перекрыть, тогда рухнет вся мировая экономика», — сказал военный эксперт.

При этом Кошкин отметил, что Китай по количеству боевых кораблей не только сравнялся с США, но и превзошел их. Также эксперт напомнил, что Пекин принципиально отказывается от любого аудита своего ядерного потенциала.

«Китай сам говорит: никакого аудита, никаких договоров мы подписывать не будем, чтобы никто не знал, сколько у нас боевых головок, сколько у нас носителей, какие у них возможности и так далее», — добавил собеседник RTVI.

Полноценной ядерной триадой, заявил эксперт, обладают только две страны — США и Россия: «Это считается, в общем-то, признаком супердержавы, и мощь армии как раз расценивается наличием вот именно такого потенциала».

Между тем 17 мая Ким Чен Ын на встрече с командирами дивизий и бригад армии заявил, что армия КНДР — «самая сильная в мире», и потребовал превратить границу с Южной Кореей в неприступную крепость. Главным секретом боевой мощи он назвал не технику, а идеологию. «Следует защитить Родину идеями и убеждениями, прежде чем защитить физической силой, а идеи и убеждения — единственный секрет боевой мощи нашей армии, позволяющий превышать даже предел физической силы», — передает ЦТАК слова северокорейского лидера.

По данным Стокгольмского института исследований проблем мира, представленным в апреле, мировые военные расходы в 2025 году выросли на 2,9% — до $2,89 трлн. Список возглавили США: их расходы составили $954 млрд, однако они сократились на 7,5% из-за приостановки военной помощи Украине. На втором месте Китай — $336 млрд, рост на 7,4% и плюс 62% за десять лет. На третьем — Россия: $190 млрд, рост на 6%. На три страны суммарно приходится 51% всех мировых военных расходов.