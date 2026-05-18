Продажи огромных партий просроченных продуктов набирают обороты в теневом сегменте, сообщают «Известия». По данным издания, в специализированных Telegram-каналах и закрытых группах оптовики реализуют некондицию по ценам в разы ниже рыночных.

Журналисты выяснили, что в сети появилось множество объявлений о продаже еды с истекшим сроком годности. Отдельные лоты насчитывают десятки тысяч единиц товара. Продукты часто укомплектовывают в так называемые миксы с бракованными хозтоварами.

В одном из тематических сообществ предлагают замороженные куриные тушки по 75 руб/кг — при том, что на оптовом рынке они стоят минимум 200—220 руб/кг. Там же можно найти:

сыр бри по 50 руб/кг,

20 тонн «безымянного сыра» по 170 руб/кг,

65 тонн замороженных курино-говяжьих сосисок по 22 руб/кг,

12 тысяч банок тушенки с истекшим сроком годности за 960 тысяч рублей — по 80 рублей за банку.

Большинство таких объявлений публикуется от имени администратора телеграм-канала по имени Мила.

К одному из лотов — 7 тысяч банок консервированного плова с курицей со склада в Воскресенске — прилагается видеоролик, где мужчина открывает банку и говорит: «Списание Госрезерва, собакам подойдет».

Корреспонденты «Известий» нашли на балашихинском портале бесплатных объявлений, пензенской онлайн-площадке для оптовиков-пищевиков и других ресурсах такие же объявления от имени Милы о продаже легального товара — с тем же номером телефона. Он также фигурирует во множестве объявлений о продаже субпродуктов и мяса на портале meetinfo.ru.

Там же указано, что номер принадлежит компании «Алми», бенефициаром которой согласно открытым данным ФНС является некая Людмила Д. Основной вид деятельности фирмы — оптовая торговля мясом и мясными продуктами. В феврале это юрлицо решили исключить из ЕГРЮЛ.

Почти в каждом объявлении Мила уточняет, что «тухляк» предназначен для корма животным, хотя закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» запрещает продажу просроченной продукции даже с этой целью.

Директор подмосковного склада молочной продукции рассказала «Известиям» о распространенной схеме: за три дня до истечения срока годности товар списывают и бесплатно раздают сотрудникам. Они выставляют его на продажу через бесплатные объявления или сбывают за копейки «у себя в деревнях».

«Просроченный майонез сдавали в точки по продаже шаурмы, а творог с истекшим сроком несли в пекарни. Маленькие предприятия очень любят покупать просрочку», — пояснила собеседница издания.

То же самое происходит с мясной продукцией. По закону после истечения срока годности ее положено сжигать или закапывать на специальных полигонах. Но на практике действует «самая страшная и циничная схема», как охарактеризовал ее источник «Известий»:

Просрочку отправляют в кулинарный цех или передают «своему» производителю полуфабрикатов, скрывая признаки порчи луком, чесноком, специями, усилителями вкуса и т.п.

Как правило, из такого фарша готовят котлеты, наггетсы, пельмени или манты, которые реализуют через отделы готовой еды в том же магазине или подают в бюджетных столовых (в т.ч. заводских), буфетах компаний и небольших кафе при офисах, где у потребителя нет возможности проверить срок годности блюда.

«Конкретная бизнес-модель: просроченные кондитерские изделия и готовые бутерброды, которые не выбрасываются, а находят вторую жизнь в корпоративных буфетах, небольших кафе и точках общепита, где покупатель по определению не выбирает», — пояснил собеседник газеты, проработавший больше десяти лет в разных предприятиях общепита.

При этом с 1 марта 2025 года в России действуют нормы СанПиН, согласно которым пищевая продукция при доставке и на вынос должна иметь разрешительные документы.

Роспотребнадзор проверяет шесть направлений — состояние помещений, оборудование, сырье, соблюдение гигиены, документацию и систему внутреннего контроля ХАССП (HACCP). За обычные санитарные нарушения полагается штраф в размере от 10 тысяч рублей для юрлица, за нарушение техрегламентов с вредом здоровью — до 600 тысяч рублей. В случае массового отравления, смерти потребителя или иных тяжких последствий предусмотрена уголовная ответственность.