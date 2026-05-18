К утру 18 мая была собрана вся сумма залога в размере 140 млн гривен за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака. Это подтвердили в Высшем антикоррупционном суде, а также источники «Украинской правды».

По данным собеседников издания, всего было проведено около 200 платежей, включая символические переводы по 1 копейке. Общая сумма поступлений превысила 154 млн гривен. Адвокат Ермака Игорь Фомин сообщил, что направляется в суд за подтверждением внесения залога.

«Едем в ВАКС, будем брать», — сказал он.

В 10:30 Андрей Ермак вышел на свободу.

14 мая суд избрал Ермаку меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 140 млн гривен. После заседания он заявил, что не располагает такими средствами, но рассчитывает на помощь знакомых.

Ранее сообщалось, что часть суммы уже была собрана: 30 млн гривен внес бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров, 8 млн — руководитель Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» Роза Тапанова, 6,5 млн — бывший партнер объединения Asters Сергей Свирыба, а также поступали и меньшие переводы, включая 666 гривен от актера и продюсера Григория Гришкана.

11 мая, НАБУ и САП сообщили Андрею Ермаку о подозрении по делу о легализации 460 млн гривен при строительстве коттеджного городка «Династия» под Киевом.