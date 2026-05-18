Китай использует войну на Ближнем Востоке для усиления своего преимущества перед США в военной, экономической, дипломатической и других областях. Об этом свидетельствует конфиденциальный аналитический отчет американской разведки, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновников, знакомых с документом.

Согласно докладу, с начала войны в Иране в феврале 2026 года Китай продавал оружие союзникам США в Персидском заливе, чтобы те могли защититься от иранских атак на военные базы и энергетическую инфраструктуру. Пекин также включился в помощь странам в условиях топливного кризиса, вызванного блокировкой Ормузского пролива.

«Китай — вторая страна в мире по степени защищенности от энергетического кризиса после США», — заявил эксперт по Китаю из Института Брукингса (Brookings Institution) Райан Хасс.

По его словам, такой статус позволяет Пекину налаживать сотрудничество за рубежом. Помощь в решении топливного вопроса Китай предлагал Таиланду, Австралии, Филиппинам и другим странам, сообщает WP.

«Это не альтруизм. Пекин воспользовался возможностью вбить клин между Америкой и ее традиционными партнерами», — уверен Хасс.

Внимание в докладе уделяется и тому, что США исчерпали значительную часть боеприпасов, «которые могли бы иметь решающее значение в потенциальном противостоянии с Китаем за судьбу Тайваня», пишет WP. Это касается запасов зенитных ракет Patriot и перехватчиков THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), а также крылатых ракет Tomahawk. Ситуация, по данным WP, вызывает серьезную обеспокоенность у союзников США, в том числе у Тайваня, Японии и Южной Кореи. Истощенные войной в Иране запасы вооружений могут поставить под вопрос наращивание военной мощи Тайваня, которое сторонники считают ключевым сдерживающим фактором для Китая.

Война с Ираном, по данным отчета разведки, позволила Китаю изучить методы США в ведении боевых действий и научиться планировать собственные будущие операции.

Среди прочего, в отчете отмечено, что Китай начал критиковать войну на Ближнем Востоке и назвал ее «незаконной». Таким образом Пекин стремится подорвать имидж США как хранителя международного порядка, основанного на общих для всех правилах.

«Война в Иране значительно улучшает геополитическое положение Китая», — считает Джейкоб Стокс, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (Center for a New American Security).

Отчет подготовило разведывательное управление Объединенного комитета начальников штабов перед визитом Дональда Трампа в Китай. В документе используется DIME-модель для оценки реакции Китая на войну в Иране с разных сторон: дипломатической, информационной, военной и экономической.