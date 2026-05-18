Майский указ Дональда Трампа вынудил канадскую Sherritt International — партнёра Кубы на протяжении 35 лет — остановить производство. Вторичные санкции угрожают теперь любому иностранному бизнесу, работающему на острове. Канада хранит молчание.

Первого мая 2026 года президент США Дональд Трамп подписал указ № 14404, официально направленный против «репрессий» кубинского правительства. На практике документ пошёл дальше — его положения о вторичных санкциях распространяются на иностранные банки и компании по всему миру — любой, кто проведёт транзакцию с обозначенными кубинскими структурами, рискует потерять доступ к корреспондентским счетам в американских банках.

Юридическая фирма Mayer Brown охарактеризовала документ как попытку «сдержать иностранную коммерческую деятельность» на острове. Эксперты Bird & Bird предупреждают, что европейские банки, проводящие долларовые расчёты с Кубой, могут лишиться доступа к глобальным клиринговым системам. Фирма Morrison Foerster рекомендовала всем иностранным компаниям — от энергетики до финансов — срочно пересмотреть свои кубинские риски.

35 лет партнёрства

7 мая Sherritt International Corporation из Торонто — крупнейший иностранный инвестор на Кубе — объявила о немедленной приостановке всех операций на острове и возвращении канадских сотрудников домой, пишет издание Peoples World. В тот же день три члена совета директоров подали в отставку, а компания обратилась в суд с просьбой разрешить сокращённому составу совета продолжить работу.

Sherritt работала на Кубе с 1991 года. В декабре 1994-го было создано совместное предприятие 50/50 с кубинской General Nickel для добычи никеля и переработки на заводе в Альберте. В 1998 году компания основала Energas SA — крупнейшего независимого производителя электроэнергии на острове, мощностью 506 МВт. В годы сырьевого бума рыночная капитализация Sherritt приближалась к 5 млрд канадских долларов.

В 2025 году совместное предприятие Moa произвело 25 240 тонн никеля и 2 728 тонн кобальта, Energas выработала 799 ГВт·ч. Однако ещё в феврале 2026-го, до указа Трампа, Sherritt была вынуждена остановить добычу из-за нехватки топлива — следствия американской энергетической блокады.

7 мая госсекретарь Марко Рубио объявил о санкциях против GAESA — кубинского военного конгломерата, контролирующего около 40% экономики острова, — и против Moa Nickel SA, в которой Sherritt владеет половиной акций.

На данный момент нефтеперерабатывающий завод в Форт-Саскачеване продолжает работать на остатках сырья, по оценкам компании, запасы иссякнут к середине июня.

Аналитик Фред Уилсон из Канадского центра политических альтернатив констатирует: исторически Оттава разыгрывала «кубинскую карту» как символ независимости от Вашингтона. Сегодня молчание премьер-министра Марка Карни он называет «вопиющим провалом».

Цена блокады

С января 2026 года США ввели более 240 новых санкций против Кубы. Импорт энергоносителей на остров сократился на 80—90%. По прогнозам Economist Intelligence Unit, ВВП Кубы упадёт на 7,2% в 2026 году. Управление ООН по правам человека предупредило об угрозе продовольственной безопасности и угрозе работе больниц на Кубе.

Уход Sherritt лишает Кубу крупнейшего иностранного партнёра в горнодобывающей отрасли и источника твёрдой валюты.

Как это ударит по США

Завод Sherritt в Альберте — ключевое звено североамериканской цепочки поставок никеля и кобальта для производства аккумуляторов. Велика вероятность, что в июне-июле этого года он остановит свою работу, что серьёзно ударит по декларируемой Вашингтоном независимости в отношении критических минералов.