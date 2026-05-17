Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов в разговоре с RTVI призвал признать действующий на Украине политический режим террористическим и ликвидировать руководство страны. Так он прокомментировал массированную атаку украинских БПЛА на Московский регион в ночь на 17 мая.

Миронов считает, что «с киевским режимом пора заканчивать».

«Подобные террористические атаки давно стали для этой коррумпированной шайки бизнесом — они продают на Запад картинку атак вглубь России в обмен на финансовые вливания, которые потом восторженно разворовывают», — сказал парламентарий.

По словам Миронова, единственный способ «быстро закончить войну» заключается в ликвидации военной и политической «верхушки» Украины. «Надо стереть правительственный квартал Киева и элитный район Конча-Заспа», — подчеркнул лидер СР.

Он также выразил мнение, что никакие человеческие потери не способны заставить украинского президента Владимира Зеленского и его окружение отказаться от военного противостояния с Россией.

«Любая страна после таких демографических потерь немедленно капитулировала бы на любых условиях, но нынешние хозяева Украины обворовывают страну (то, что от нее осталось) в последний раз и не могут насытиться. А их западные спонсоры даже не скрывают, что выигрывают себе время для войны против России. Окружение Зеленского, замазанное в коррупции и каком-то идиотском оккультизме, людоловы, разжиревшие от взяток и поборов, неонацистские формирования, погрязшие в грабежах, владельцы мошеннических колл-центров — вот собирательный образ украинской элиты, жалеть там некого. Пора признать этот режим террористическим и начать уничтожать его главарей, где бы они не находились. Это самый быстрый способ закончить войну», — заключил Миронов.

В ночь на 17 мая Московский регион подвергся самой массированной атаке беспилотников за последний год. С начала суток на подлете к Москве был сбит 81 дрон. В Москве под удар попал Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), в результате ранения получили 12 человек из числа строителей. В Московской области погибли три человека, еще шестеро пострадали. Посольство Индии сообщило об одном погибшем и трех раненых индийских гражданах в Подмосковье.

В результате ночного налета БПЛА на Московский регион повреждения получили многоквартирные и частные дома. Обломки БПЛА упали на территории столичного аэропорта Шереметьево.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала массированную атаку на Москву и Подмосковье терактом.

Всего, по данным Минобороны, над регионами России в ночь на 17 мая было уничтожено и перехвачено 556 БПЛА. Атака стала самой масштабной в этом году.