Власти Украины совершили «очередной массовый теракт», заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя массированную ночную атаку БПЛА на Московский регион.

«Под звуки песен „Евровидения“ киевский режим на деньги еэсовцев совершил очередной массовый теракт. <…> Данные теракты, как и предыдущие, — преступления [президента Украины Владимира] Зеленского и Банковой, а также финансирующего их коллективного западного меньшинства», — сказала она.

По словам Захаровой, объекты атаки «были исключительно мирные» — люди, многоквартирные и частные дома.

Сам Зеленский заявил 17 мая, что украинские атаки на Московский регион «вполне оправданы». Он назвал их ответом Киева на «затягивание войны» и посланием россиянам о том, что «их государство должно закончить» конфликт. Зеленский отметил, что концентрация ПВО в Московском регионе «самая большая», и добавил, что украинские производители беспилотников и ракет «продолжают свою работу».

Москва и Подмосковье в ночь на 17 мая подверглись массированной атаке беспилотников. С начала суток на подлете к столице был сбит 81 дрон, что стало крупнейшей атакой на город более чем за год. По предварительным данным властей, в результате налетов БПЛА в Москве ранены 12 человек, в Подмосковье трое погибли, еще шестеро пострадали. Повреждения получили многоквартирные и частные дома, обломки БПЛА упали на территорию Московского НПЗ и аэропорта Шереметьево.

Всего, по данным Минобороны России, над регионами России в ночь на 17 мая было уничтожено и перехвачено 556 БПЛА. Атака стала самой масштабной в этом году.