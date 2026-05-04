После попадания беспилотника в здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве необходимо разобраться в случившемся и принять меры по недопущению подобных инцидентов. Об этом заявил RTVI депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

«Нужно сделать выводы, разобраться в данной ситуации, почему дрон прошел и летел ли он вообще [из Украины] или где-то его рядом запускали», — сказал парламентарий.

Гурулев также призвал принять меры, чтобы «этого больше не повторилось». По его словам, «не бывает так, что везде всегда было гладко».

«Все-таки даже система ПВО работает на 99%, 1% остается. Это тоже правда», — добавил собеседник RTVI.

В ночь на понедельник, 4 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки БПЛА один дрон попал в здание в районе Мосфильмовской улицы, никто не пострадал. Беспилотник врезался в фасад ЖК «Дом на Мосфильмовской улице». На опубликованных в СМИ фото и видео с места инцидента видны выбитые окна на одном из этажей здания, а также осколки и фрагменты облицовочных конструкций на земле перед домом.

До этого атака БПЛА приводила к разрушениям в Москве в конце марта, когда обломки дрона упали на частный дом в районе села Кленово (входит в Троицкий административный округ), в результате один человек пострадал. Последнее падение БПЛА внутри МКАД было зафиксировано в мае 2025 года — тогда фрагменты беспилотника повредили многоэтажный жилой дом на проспекте Вернадского, пострадавших не было.

Беспилотники летят в направлении Москвы со 2 мая. За субботу, согласно постам в телеграм-канале Собянина, было уничтожено девять дронов, за воскресенье — восемь БПЛА, за понедельник — три. Об атаках беспилотников на Московский регион с начала мая также сообщает Минобороны России. На фоне воздушных налетов Росавиация периодически вводит ограничения на работу столичных аэропортов.

Усиление атак БПЛА на Московский регион происходит в преддверии торжеств по случаю Дня Победы, запланированных на 9 мая. Ранее Минобороны сообщило, что из-за «текущей оперативной обстановки» парад Победы в Москве пройдет без тяжелой военной техники, а также без участия кадетов и воспитанников суворовских военных и нахимовского училищ. В Кремле объяснили, что парад пройдет в этом году в усеченном формате из-за террористической угрозы со стороны Украины.