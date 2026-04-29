В Москве 5, 7 и 9 мая возможны масштабные ограничения мобильной связи — в дни репетиции и проведения парада Победы. Об этом сообщают BBC и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным собеседников «Ъ», отключения пройдут «в целях безопасности», однако пока неясно, какими они будут. «Ограничения будут, но их масштаб пока непонятен», — пояснил один из них.

Источники BBC, близкие к «Ростелекому» и одному из операторов связи, сообщают, что ограничения в этом году станут «более мощными»: под них может попасть не только мобильный интернет, но и голосовая связь, СМС и даже «белые списки» — ресурсы, которые остаются доступными в периоды частичных блокировок. Предполагается, что ограничения затронут не только центр города, но и всю территорию в пределах МКАД.

Зампред думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с изданием «Подъем» назвал такие меры оправданными. «Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей — президенты, председатели правительств, поэтому обеспечение безопасности в такой период абсолютно оправдано. Все граждане Российской Федерации давно привыкли. При этом белые списки будут работать — они для этого и были созданы», — заявил он.

Депутат также не исключил ограничений проводного интернета, однако счел, что они затронут преимущественно центральную часть города, где расположены офисные здания и госструктуры.

В начале марта 2026 года мобильный интернет в центре Москвы отключали более чем на полторы недели — из-за «внешних ограничений по соображениям безопасности». Затем власти ввели «белые списки», а ограничения сняли 24 марта.

Схожая ситуация была в 2024 году, когда 9 мая сотовая связь и интернет в центре Москвы фактически не работали. Издание Msk1.ru со ссылкой на читателей писало, что не работали мобильные браузеры, а оплата по QR-коду в кафе и ресторанах оказалась недоступна — в том числе на Арбате. Люди были вынуждены заходить в заведения ради Wi-Fi, чтобы связаться с родными.

В этом году формат торжества изменился: 28 апреля Минобороны объявило, что впервые с 2007 года в параде на Красной площади не будет колонны военной техники. В Кремле объяснили это «террористической угрозой» со стороны Украины и тем, что нынешняя дата не является юбилейной. «Вымпелком», МТС и «Ростелеком» на запросы журналистов не ответили.