Парижский уголовный суд вынес приговоры по делу «Операция Пушкин» — так следователи назвали расследование крупнейшей серии книжных краж в Европе со времен Второй мировой войны. Шестеро граждан Грузии получили от 18 месяцев условно до семи лет лишения свободы за хищение редких изданий русских писателей XIX века из престижных французских библиотек, сообщает Le Monde.

Самый суровый срок — семь лет с пожизненным запретом на въезд во Францию — получил 50-летний Михаил З., которого суд счел организатором французского звена сети. По данным следствия, с марта по октябрь 2023 года он 40 раз являлся в Национальную библиотеку Франции, запрашивая на руки редкие издания. 49-летний Бека Т. приговорен к четырем годам. Оба ранее были осуждены за аналогичные кражи в Литве и Эстонии, а затем экстрадированы во Францию. Еще двое подсудимых, находящихся в Грузии, которая не выдает своих граждан, были приговорены заочно к шести годам каждый; на них выданы ордера на арест.

Схема, по описанию прокурора, представляла собой «настоящее разграбление сокровищ — масштабное, организованное и осуществленное с тщательностью и цинизмом». Преступники записывались в библиотеки под видом исследователей, заказывали редкие книги, фотографировали их и тщательно обмеряли переплеты. Затем возвращались и подменяли оригиналы факсимильными копиями, на которых воспроизводились даже бурые пятна старения бумаги. Некоторые подмены обнаруживались лишь спустя месяцы.

Кражи во Франции происходили в 2023 году в трех учреждениях: библиотеке Дидро Высшей нормальной школы в Лионе, Национальной библиотеке Франции и Библиотеке университета языков и цивилизаций (BULAC) в Париже. Среди похищенных книг — шесть изданий Пушкина, два — Лермонтова и одно — Баратынского; общий ущерб оценивается в 770 тыс. евро. При этом в BULAC самые ценные пушкинские издания удалось спасти: предупрежденная о кражах в других странах заведующая русским фондом заблаговременно убрала их в хранилище, и ночная попытка взлома в октябре 2023-го не увенчалась успехом.

От действий преступников пострадала не только Франция. По данным Europol, в 2022—2023 годах организованная сеть похитила около 170 редких русских книг из библиотек примерно десяти европейских стран, включая Германию, Швейцарию, Чехию, Финляндию, Польшу, Латвию и Литву. Общий ущерб оценивается в 2,5 млн евро. Наибольший ущерб был нанесен библиотеке Варшавского университета, откуда исчезли 78 книг. Преступники действовали парами, используя поддельные документы и выдавая себя за словаков в Польше, поляков в Финляндии, болгар во Франции.

Осужденный на семь лет Михаил З. ранее сознался в кражах, при этом отрицая связь с остальными обвиняемыми. Он заявил, что действовал из жадности и продавал книги некоему «Максиму» в России. В июне 2024 года российский аукционный дом «Литфонд» выставил в каталоге второе издание «Кавказского пленника» Пушкина — экземпляр, совпадающий с похищенным из Национальной библиотеки Франции. «Литфонд» сообщил французским властям, что располагает документами о приобретении книги у владельца в России в 2014—2015 годах.