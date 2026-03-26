Мэр Москвы Сергей Собянин утром 26 марта сообщил о продолжении атаки беспилотников на Москву. За ночь и утро силы ПВО уничтожили 24 БПЛА. Начиная со среды, 25 марта, на подлете к столице был сбит 51 дрон.

На месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб, написал Собянин.

В результате падения обломков одного из БПЛА в районе села Кленово в Троицком административном округе Москвы пострадал один человек, сообщил мэр. Он сообщил, что в частном доме возник пожар. На месте происшествия работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают всю необходимую помощь, уточнил Собянин.

С вечера 25 марта Росавиация периодически вводила ограничения в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Всего над регионами России за ночь 26 марта сбили 125 беспилотников, следует из сводки Минобороны. Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.