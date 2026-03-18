Надежно защитить все российские регионы от атак беспилотников по примеру Москвы пока невозможно, поскольку у России слишком большая территория, заявил RTVI депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. Так он прокомментировал слова секретаря Совбеза Сергея Шойгу о том, что ни один регион РФ не может чувствовать себя в безопасности из-за угрозы налетов украинских дронов.

По словам Гурулева, в России ведется работа, цель которой — надежно защитить все регионы от воздушных атак. Депутат указал, что в стране нет «сплошного поля» противовоздушной обороны (ПВО), поэтому точечно защищаются объекты инфраструктуры.

«У нас прикрываются областные центры, региональные центры, стратегические объекты — предприятия, электростанции, стратегические мосты, пути выдвижения. Вот эти моменты прикрываются», — уточнил он.

Гурулев признал, что «всё прикрыть невозможно».

«В принципе просто никаких сил не хватит. У России очень большая территория», — пояснил генерал.

Как считает Гурулев, для страны критически важно иметь «сплошное радиолокационное поле», которое позволит опознавать летящие цели и средства ПВО, отвечающие за «прикрытие».

Рассуждая о недавней массированной атаке БПЛА на Москву, Гурулев отметил, что московская система ПВО позволяет сбивать любые цели на подлете к городу, благодаря чему столица защищена «очень надежно». Парламентарий добавил, что за последний год не помнит «ни одного прилета в сторону именно самой Москвы».

«Там несколько эшелонов противовоздушной обороны, которые завязаны в единую систему ПВО, и она сегодня очень эффективна. Хотелось бы, конечно, чтобы так было везде, но, к сожалению, не всегда бывает так, что сил и средств хватает на всех», — признал генерал.

В середине марта Москва подверглась крупнейшей за последний год атаке беспилотников. С 14 по 17 марта силы ПВО сбили около 310 БПЛА, летевших в направлении столицы, следует из сообщений мэра города Сергея Собянина в его телеграм-канале. О пострадавших и разрушениях в результате масштабного налета дронов на Москву не сообщалось. На фоне атаки БПЛА в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский периодически вводились ограничения.

Что сказал Шойгу

17 марта на выездном совещании в Уральском федеральном округе Шойгу заявил, что Украина продолжает активно развивать средства поражения, в первую очередь беспилотные системы, а также совершенствует методы их применения. На основании этого секретарь Совбеза сделал вывод, что «ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности».

В пример Шойгу привел Урал, который, по его словам, еще недавно «был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы». Он указал, что вывод из строя уральских промышленных и оборонных предприятий может нанести значительный экономический ущерб, дестабилизировать жизнедеятельность в регионе и нарушить цепочки поставок.

Согласно данным, озвученным Шойгу, в 2025 году количество воздушных атак Украины на объекты инфраструктуры России увеличилось почти в четыре раза по сравнению с 2024 годом — с 6,2 тыс. до 23 тыс. В числе «первоочередных целей противника» он назвал объекты военного назначения, транспорта и топливно-энергетического комплекса.

Шойгу также указал на рост числа попыток совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры в РФ. По его словам, за этим стоят западные спецслужбы, а против России фактически «действует огромная система 56 стран».

«Недооценка уровня угроз, промедление в устранении имеющихся уязвимостей, могут привести к трагическим последствиям, подорвать социально-экономическую стабильность, осложнить выполнение задач тылового обеспечения наших вооруженных сил», — сказал секретарь Совбеза.

До этого в октябре 2025 года Шойгу заявил, что российские силы ПВО сбивают более 99% украинских беспилотников, которые пытаются атаковать российские энергетические объекты. Он уточнил, что «меньше 1%» дронов достигают целей в России. Шойгу также выразил мнение, что удары беспилотников ВСУ по российским энергообъектам не способны привести к проблемам с топливом или отоплением, отметив, что в стране есть «основательные резервы».