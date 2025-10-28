Госдума во вторник, 28 октября, единогласно приняла закон о привлечении резервистов к защите критически важных объектов. Создание добровольческих формирований из числа военных, пребывающих в резерве, уже поддержал президент России Владимир Путин. Депутаты Госдумы во время обсуждения закона указали на проблемные моменты, связанные с участившимися атаками украинских беспилотников.

«Вся страна превратится в лагерь»

Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что в России «огромное количество» охотников, людей, которые на законных основаниях владеют огнестрельным оружием, а также жителей регионов, которые выступали с инициативами оказания поддержки армии.

«У нас, например, в Самаре не один год летчики, инструкторы спортивной авиации выступали с предложениями использовать их для того, чтобы они могли сбивать беспилотники, так, как это происходит на той же Украине, на самолетах ЯК-52 и так далее. Всё это в конечном итоге упиралось в отказы, никто не хочет брать на себя ответственность», — рассказал он.

Матвеев напомнил о случае, когда мужчина из Подмосковья сбил беспилотник, находясь на дачном участке. «Возникал вопрос, то ли его награждать, то ли его поддерживать. Мне кажется, здесь должна быть четкая определенность», — считает депутат.

По словам Матвеева, у каждого человека, который сталкивается с угрозой БПЛА, «должен иметь возможность» сбить беспилотник.

«Тогда вся страна превратится в лагерь, и мы все будем помогать — каждый на своем месте — нашей армии. Конечно, закон крайне важный, его необходимо как можно быстрее», — резюмировал парламентарий.

«Нет должной системы защиты»

Следующим взял слово депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

«У нас сегодня Нацгвардия не имеет возможности, и у нее не записано, что они должны иметь спаренные крупнокалиберные пулеметы для борьбы с дронами. Более того, я знаю разработчиков систем защиты. Поэтому проблема заключается в том, что у нас сегодня есть ряд поражений энергообъектов, которые не выполнили распоряжение даже правительства. Понимаете?» — сказал он.

По утверждению Коломейцева, у российских критически важных объектов «нет должной системы защиты».

«Нам надо с вами хорошо подумать. У нас четыре года идет война. Понимаете, у нас БПЛА сегодня… К сожалению, я не верю, что БПЛА может с Украины долететь до Татарстана, до Самары», — признался депутат.

Он также допустил, что беспилотники могут запускаться не только с территории Украины.

«Нам надо с вами подумать. Мы за закон, мы его поддерживаем, но, с нашей точки зрения, он недостаточен для защиты серьезных энергообъектов и объектов ВПК», — заключил Коломейцев.

«Публичные заявления странного свойства»

Выступления Матвеева и Коломейцева подвергла критике вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Коннотации смыслов вызывает недоумение. Вот эти сообщения, они для кого делаются? У нас есть форматы закрытых рабочих групп. При всем моем уважении, опытные два наши коллеги, послушав вас вообще очень многое непонятно. Если мы хотим принести пользу и добиться результата, то для этого у нас есть форматы. Можно в закрытом формате обсуждать всё и детально. А когда вы выходите и делаете публичные заявления странного свойства, это беспокоит. Поэтому исходим из того, что все за безопасность в равной степени», — сказала она.

Яровую поддержал глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов. По его словам, Коломейцев «не очень хорошо разбирается в способах защиты объектов энергетики».

«Давайте поддержим этот закон, потому что гарантированных способов сегодня не существует, поэтому и принимается этот закон. Поэтому, Николай Васильевич, я не первый раз слышу ваше предложение, что кто-то виноват, что-то не выполнил. Давайте разберитесь, пожалуйста, потом выносите это на пленарное заседание», — заявил Шульгин.

Коломейцев согласился с замечаниями коллег: «Я с вами согласен, надо рассматривать в закрытом режиме».

«Государственная задача»

Закон о привлечении резервистов направлен на «укрепление периметра безопасности» критически важных объектов и подходов к ним, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он констатировал, что Россия «живет в условиях периодических атак беспилотников».

«Обеспечение безопасности этих объектов является важной государственной задачей», — сказал депутат.

Картаполов также отметил, что защита от БПЛА необходима не только нефтеперерабатывающим предприятиям, но и хранилищам нефти, магистральным трубопроводам, терминалам, складам, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и другим объектам, в том числе иностранным. «Конечно, сегодня соответствующие меры принимаются, но стоит задача повысить эффективность этих мер», — добавил глава комитета.

«Меньше 1% беспилотников долетает»

28 октября секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что российские силы ПВО сбивают более 99% украинских беспилотников, которые пытаются атаковать российские энергетические объекты, передает ТАСС.

«Если говорить в процентном отношении, то меньше 1% беспилотников долетает, но меньше 1% — это тоже достижение [целей]», — сказал он на совещании по защите критически важных объектов в Приволжском федеральном округе.

По словам Шойгу, российские нефтяные, газовые и другие энергетические компании «принимают максимальные меры для защиты объектов». Он отметил, что речь идет в том числе об установке мобильных огневых групп, которые занимаются поражением БПЛА.

Шойгу признал, что беспилотники ВСУ наносят ущерб российским энергообъектам, но в то же время выразил мнение, что их удары не способны привести к проблемам с топливом или отоплением. Цели атак Украины на инфраструктуру РФ — «создать дефицит, посеять панику, сорвать посевную компанию, отопительный сезон» и другие, заявил секретарь Совбеза.