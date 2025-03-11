Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил министру обороны Андрею Белоусову и губернатору Московской области Андрею Воробьеву наградить жителя Подмосковья, сбившего беспилотник из ружья во время массированной атаки в ночь на 11 марта. Об этом Нилов сообщил журналистам, передает корреспондент RTVI.

«Бывший военный (хотя, как видим по действиям Александра, бывших не бывает — профессиональные навыки военного никуда не делись) проявил смекалку, отменную реакцию, инициативность и мужество. Направил <…> обращения с предложением по достоинству отметить проявленные мужчиной качества и представить его к награде», — сообщил Нилов.

В разговоре с RTVI депутат уточнил, что считает важным сам факт «того, что человека отметят, его смелость, его решительность, его небездействие, его прозорливость». Оценить, какой именно должна быть награда, должны те, кто будет принимать решение, добавил Нилов.

«В любом случае он своими действиями, во-первых, <…> не испугался, не побоялся, а принял необходимые меры с учетом его опыта и, соответственно, возможно, спас чью-то жизнь», — подчеркнул Нилов.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в разговоре с RTVI отметил, что российские бойцы на фронте тоже используют ружья против беспилотников, и похвалил действия жителя Подмосковья.

«У нас на специальной военной операции, в окопах, ребята ходят с ружьями, кроме боевого оружия. Очень эффективны против дронов. Поэтому без всякого утрирования, молодец мужик, из ружья сбил! Польза!» — заявил депутат.

Стрелял стоя на костылях: что известно о сбившем беспилотник в Подмосковье

Дрон над деревней Дулебино во время массированной атаки украинских БПЛА на Подмосковье сбил 52-летний полицейский в отставке и бывший участник военных действий в Чечне по имени Александр, пишет телеграм-канал Mash. Мужчина рассказал, что ночевал один на даче и проснулся от шума дронов, направлявшихся в сторону города Озеры, где проживают его родственники.

«На даче был. Шум винтов. Выскочил. Вижу, что на мой любимый родной город идет армада этих беспилотников. У меня жена и дети здесь, родственники, мама с папой, поэтому пришлось защищать наш город как смог. Но, видите, получилось — хоть и один беспилотник, но он не прорвался к нам», — сказал он.

Мужчине удалось подбить один из дронов с помощью выстрела картечью из гладкоствольного ружья 12 калибра. По словам Александра, оружие на даче оказалось «случайно». Как пишет Mash, он дождался, пока беспилотники пролетят мимо жилых построек, и сбил БПЛА со второго выстрела. Дрон взорвался над Александром, опалив его взрывом, обломки упали в поле, а также попали в спину мужчине.

Александр также рассказал, что осколки от взрыва поражающих элементов БПЛА побили его забор и частично повредили дом. Мужчина отметил, что его главной задачей было «не нанести вред людям». Он оценил свое состояние как «нормальное» и заявил, что не получил серьезных ранений. Мужчине оказали помощь врачи, после чего его опросили сотрудники полиции.

«Я старался обезопасить соседей и снес беспилотник в поле, рядом с деревней. Произошел взрыв, меня немножко волной накрыло. Осколки рядом вонзились в землю, а так — вроде ничего. Это было утром, рано. Здесь ничего особо необычного нет. Просто мне повезло, вот и все», — приводит слова Александра телеграм-канал Shot.

Мужчина бывал в горячих точках и проработал в полиции более 20 лет. Сейчас он на пенсии, увлекается охотой и парашютным спортом, пишет канал. Беспилотник он сбил примерно в 20 м от своего дома, стоя на костылях — недавно он сломал правую ногу и отправился на дачу восстанавливаться после перелома.

«Это моя гражданская позиция. Беспилотник летел в мой город, и я его сбил. Не каждому предоставляется такой случай, а мне представился, и я его реализовал. Одним беспилотником стало меньше, и он не убил никого из людей и тем более моих детей», — заявил Александр в разговоре с телеграм-каналом Baza.

Средства ПВО перехватили и ликвидировали 337 украинских беспилотников в ходе массированной атаки украинских БПЛА в ночь на 11 марта, сообщили в Минобороны. Наибольшее количество дронов было сбито над Курской областью — 126. Над Московской областью уничтожен 91 беспилотник. Два человека погибли, 18 пострадали. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нынешняя атака БПЛА на столицу стала самой массированной. По факту нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.