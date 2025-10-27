В ночь на 27 октября силы ПВО отразили 30-го беспилотника, летевшего на Москву, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

ОБНОВЛЕНИЕ. По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи над территорией Московского региона были уничтожены 40 беспилотников, в том числе 34 дрона, летевших на столицу.

Об атаке БПЛА на столицу Собянин начал сообщать с вечера 26 октября. Об уничтожении последнего мэр Москвы написал в 3:47 мск.

«Атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в сообщении.

Ранее в связи с атакой дронов аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили прием и выпуск авиарейсов. Ограничения сняли в 4:03.

Аналогичные меры введены в аэропортах Саратова и Калуги. Накануне вечером главы Калужской и Тульской областей сообщали о сбитых беспилотниках.

24 октября Собянин сообщил о трех сбитых на подлете к столице дронах. Утром в пятницу БПЛА влетел в одну из квартир на 14-м этаже многоэтажного дома в ЖК «Изумрудные холмы» в подмосковном Красногорске. Беспилотник повредил три квартиры, обломки бетонных стен и осколки стекол вылетели во двор. В результате пострадали пять человек, включая восьмилетнего мальчика, они были госпитализированы.

В ночь на 25 октября на подлете к Москве были сбиты семь дронов. В сводке Минобороны говорится, что всего за ночь над Московским регионом было уничтожено девять беспилотников, семь из них — на подлете к столице.