В подмосковном Красногорске в результате атаки БПЛА получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил он.

По словам главы Московской области, в Красногорскую городскую больницу №1 отправлены трое взрослых, ребенок госпитализирован в Центр им. Рошаля.

«У взрослых — черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени», — сказал Воробьев.

На месте ЧП находится глава городского округа, работают все экстренные службы, сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Ранее ТАСС писал, что в пострадавшем доме частично выбиты стекла, часть облицовки здания нарушена. По данным агентства, из здания было эвакуировано 70 человек эвакуированы, повреждены три квартиры.

Собеседник ТАСС в оперативных службах также уточнил, что пожара после атаки дрона не последовало.