Два человека, в том числе ребенок, стали жертвами ночной атаки украинских беспилотников на Подмосковье. Об этом утром 29 сентября рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Всего за ночь над Подмосковьем было сбито четыре дрона — над Воскресенском и Коломной. В частном жилом доме в Воскресенке начался пожар, в результате погибли 76-летняя женщина и ее шестилетний внук.

«Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы окажем всю необходимую помощь семье», — написал в Telegram Воробьёв.

Он сообщил, что в Воскресенске в нескольких домах выбиты стекла, повреждены фасады и уличное освещение.

Ранее Министерство обороны заявило, что за ночь над российскими регионами было сбито украинских 84 беспилотника, в том числе 24 дрона над Брянской областью, 21 — над Белгородской, по девять — над Воронежской и Смоленской, семь — над Калужской, четыре — в районе столицы и области, три — над Орловской области, один — над Курской.