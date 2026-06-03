Ученые приготовили закваску для выпечки хлеба из содержимого кишечника 5,3-тысячелетней мумии Этци — замерзшего человека, найденного в 1991 году в итальянском Шнальштальском леднике. Отчет об их исследовании опубликован в журнале Microbiome.

Останки Этци с момента обнаружения хранятся при температуре -6°С. Обследование тела показало, что Этци был убит стрелой в возрасте около 40 лет, а незадолго до гибели ел мясо горного козла и благородного оленя с пшеницей.

Итальянская команда ученых под руководством Мохамеда Сархана из Института исследований мумий Eurac Research в Больцано обнаружила доказательства того, что в замороженном теле сохраняют активность как древние, так и современные микроорганизмы. В отчете отмечается, что мумия является не «капсулой времени», а «сложной экосистемой».

«Чего мы не ожидали найти, так это дрожжи», — поделился исследователь.

Команде удалось культивировать четыре штамма устойчивых к холоду дрожжей, включая один из видов Glaciozyma, который с 2010 года стал доминирующим на теле Этци.

Проведя сравнительный ДНК-анализ с другими микробами из кишечника мумии, ученые пришли к выводу, что дрожжи попали туда вскоре после смерти мужчины.

«Они сопровождали Этци в его долгом путешествии сквозь тысячелетия», — отметил соавтор исследования Франк Майкснер.

Образцы для исследования были взяты с кожи мумии, из ее внутренностей, а также из талой воды и почвы из ледника, где было найдено тело.

Затем ученые вырастили дрожжи из полученных образцов, чтобы получить образец побольше, и задумались об их практическом применении.

«Если вы скажете кому-то, что у вас есть дрожжи, он сразу спросит, можно ли испечь на них хлеб», — пошутил Сархан.

Тем не менее, это направление их работы стало основным: по словам Сархана, после трех месяцев усилий команда получила «очень, очень хорошую закваску». На вопрос о том, собираются ли они на следующем этапе приготовить из дрожжей пиво, он ответил:

«Это в списке».

Когда мумию обнаружили в 1991 году, для ее сохранения использовали фенол, чтобы предотвратить рост грибков. Но нынешние исследования показали, что дрожжи поглотили это химическое вещество. В будущем эта их способность может быть использована для разложения фенола в загрязненной среде, считают итальянские ученые.

Помимо дрожжей, анализ микробиома Этци выявил кишечные бактерии, которые практически отсутствуют у современных жителей индустриально развитых стран, но все еще встречаются среди племен в Африке и Южной Америке. Эти микроорганизмы также были найдены в фекалиях из соляной шахты в Халльштатте (Австрия), пролежавших там около 3 тысяч лет.

Не все коллеги итальянских ученых разделили их оптимизм. Например, Николай Осколков из Латвийского института органического синтеза обратил внимание на крайне скудные доказательства того, что дрожжи действительно размножались в кишечнике Этци «в течение тысячелетий», а не являлись «относительно недавними колонистами».

Более того, ученые и сами признали, что Этци непреднамеренно подвергался воздействию современных микробов в ходе консервационных работ. Остается неясным, как эти современные микроорганизмы в сочетании с древними дрожжами повлияли на сохранность останков.