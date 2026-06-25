На Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае произошло возгорание после падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, на месте работают экстренные и оперативные службы.

В оперативном штабе Кубани уточнили, что, по предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. В связи с происшествием временно перекрыто движение по автодороге из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому. Водителей попросили учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Это уже не первый подобный случай за последнее время. В ночь на 16 июня, как сообщал оперативный штаб региона, после падения обломков беспилотников на нефтебазе также произошел пожар. Тогда обошлось без пострадавших.

По данным «Нефтегаз.Ру», Полтавская нефтебаза занимается реализацией топлива через сеть АЗС PNB, включающую 43 станции в Краснодарском крае и Адыгее, а также осуществляет прямые поставки горюче-смазочных материалов собственным автопарком бензовозов. Компания располагает двумя нефтебазами — в Полтавской и Усть-Лабинске, 25 бензовозами и емкостным парком объемом более 30 тыс. тонн. На объекте в станице Полтавской эксплуатируются преимущественно горизонтальные резервуары, при этом продолжается строительство вертикальных резервуаров.