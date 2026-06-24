Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по ситуации в Сербии. В документе отражены оценки политического диалога, состояния судебной системы и независимых СМИ, а также приведены данные о прошедших протестах и электоральных процессах. Об этом пишет сербское издание Danas.

За принятие резолюции проголосовали 89 делегатов, 13 выступили против, еще четверо воздержались. Документ подготовили докладчики мониторингового комитета Виктория Тибл и Юнус Эмре, которые в марте посещали Белград и встречались с представителями исполнительной и судебной власти, прокуратуры и гражданского общества.

Политическая поляризация и выборы

В резолюции отмечается, что политическая ситуация в стране поляризована. На протяжении последних лет обостряется противостояние между действующей властью во главе с президентом Александром Вучичем и Сербской прогрессивной партией — с одной стороны, и оппозиционными структурами, студенческими движениями и рядом общественных организаций — с другой.

Отдельное внимание уделено предстоящим выборам, которые, как ожидается, пройдут в 2027 году; не исключается и досрочное голосование. Авторы документа указали, что часть ранее данных международных рекомендаций — в частности, по предотвращению злоупотребления административными ресурсами и совершенствованию избирательных списков — остается нереализованной. ПАСЕ также выразила обеспокоенность сообщениями о нарушениях во время местных выборов 29 марта текущего года.

Протесты, Нови-Сад и «звуковое оружие»

Значительная часть резолюции посвящена последствиям трагедии в городе Нови-Сад в 2024 году, после которой в стране начались массовые акции протеста. В документе говорится, что протестная активность с участием студентов и представителей гражданского сектора подняла вопросы ответственности, прозрачности и борьбы с коррупцией.

При этом в резолюции говорится о случаях чрезмерного применения силы, задержаниях и давлении на участников акций. Упоминаются и заявления о возможном использовании звукового оружия во время протеста в Белграде 15 марта 2025 года. Этот эпизод рассматривает Европейский суд по правам человека, тогда как власти Сербии отрицают применение подобных средств. 19 июня Высшая прокуратура в Белграде поручила полиции установить и опросить лиц, публично заявлявших о применении такого устройства, — в рамках расследования по делу о возможных призывах к насильственному изменению конституционного строя.

Суды и СМИ

В части, касающейся судебной системы, в документе признается, что Сербия в последние годы предпринимала шаги по укреплению независимости правосудия, включая конституционные изменения и принятие профильных законов. При этом отдельные последующие инициативы вызвали замечания со стороны Венецианской комиссии. Также в резолюции затронуты вопросы свободы выражения мнений, положения независимых СМИ и работы Регулятора электронных СМИ (РЕМ): по оценке докладчиков, состав регулятора остается не полностью сформированным с ноября 2024 года. Отмечаются и сообщения о давлении на общественные организации, активистов и правозащитников, а также публикации Amnesty International и Балканской исследовательской сети о случаях слежки за журналистами.

«Это игра, им нет дела до народа»

В разговоре с RTVI депутат парламента Сербии от группы «Мы — голос народа», председатель комитета по вопросам диаспоры Драган Станоевич отметил, что не до конца понимает, кому именно адресован посыл резолюции.

«Диалог зависит от обеих сторон — и власти, и оппозиции. Кто хочет договориться, тот разговаривает. Наша парламентская группа это сделала: встретились с президентом, высказали свое мнение обо всем, что происходит в стране, о необходимости борьбы с коррупцией, об изменении правил проведения выборов, через которые нужно вернуть доверие общества. Другие оппозиционные движения просто не хотят вести [диалог]», — сказал депутат.

По его словам, ЕС через прямо или косвенно аффилированные структуры стремится добиться фактического внешнего управления над Сербией.

«Я не верю в их заботу о мнении народа. Это все игра, а им нет дела до народа — только до реализации своих интересов, не более того. Проблем в Сербии действительно хватает: власть тонет в коррупции, поведение элит бесцеремонное, они контролируют СМИ, ведут проевропейскую политику, и это факт», — добавил Станоевич.

Политик подчеркнул, что и власть, и оппозиция сделали максимум для серьезного разделения в обществе, а внешнее давление, по его мнению, преследует одну цель — установление в Белграде еще более лояльного Брюсселю правительства.

В заключение ПАСЕ призвала сербские власти активизировать усилия по выполнению обязательств в рамках членства в Совете Европы и заявила о намерении продолжить мониторинг ситуации в стране.