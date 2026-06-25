Американские Космические силы должны готовиться к полномасштабному вооруженному конфликту на орбите — к такому выводу пришли более 50 экспертов по национальной безопасности, собравшихся в январе 2026 года на двухдневный закрытый семинар, организованный Институтом Митчелла при Ассоциации Военно-воздушных и космических сил США. Доклад «Господство в космосе в условиях нарастающего конфликта» по итогам мероприятия был опубликован в июне 2026 года.

Серая зона в Космосе

Космические силы должны готовиться к полномасштабной войне в космосе, потому что конфликт разворачивается сейчас, считают авторы доклада. По оценке участников семинара, США уже находятся в состоянии устойчивой «серой зоны» противостояния в космосе, прежде всего с Китаем. Речь идет о систематических враждебных действиях ниже порога открытого вооруженного конфликта: подавлении спутниковых сигналов, лазерном ослеплении оптики, кибератаках на наземную инфраструктуру, манипуляциях с орбитальными аппаратами.

Проблема в том, что каждый подобный инцидент, оставшийся без ответа, де-факто легализует следующий — более агрессивный. Эксперты предупреждают, что накапливаясь, эти действия постепенно переформатируют стратегическую среду в пользу агрессора. США, по их оценке, рискуют оказаться в положении стороны, которую методично приучают терпеть то, что еще недавно считалось неприемлемым.

Какие угрозы могут спровоцировать войну

Участники семинара разыграли несколько сценариев эскалации — от демонстрации силы до ядерного взрыва на орбите. Вместе они складываются в довольно четкую картину того, как именно может начаться война в космосе.

Наиболее вероятным поводом для открытого конфликта эксперты считают постепенное накопление враждебных действий, каждое из которых в отдельности не дотягивает до порога войны.

По оценке участников семинара, Китай систематически глушит американские спутники над своей территорией и демонстрирует орбитальные аппараты с манипуляторами, способными захватывать и переводить чужие спутники на орбиты захоронения, а Россия, утверждают авторы доклада, применяет радиоэлектронное подавление GPS в Восточной Европе.

В одном из разыгранных сценариев угроза исходила со стороны России, которая использовала масштабное радиоэлектронное подавление GPS в Восточной Европе — это косвенно спровоцировало столкновение двух гражданских самолетов над Польшей.

Иран, согласно сценариям семинара, использовал орбитальные буксиры для принудительного сведения с орбиты американских военных спутников.

Отдельную угрозу представляют кибератаки на наземную инфраструктуру. Удар по станциям управления обходится несравнимо дешевле, чем физическое уничтожение спутников и способен одновременно вывести из строя целые орбитальные группировки. В одном из сценариев семинара подобная атака обесточила несколько американских штатов и нарушила работу самого Космического командования США.

Наконец, существует угроза, которую авторы доклада называют худшим сценарием, — ядерный взрыв на низкой орбите. Электромагнитный импульс и длительное радиационное заражение орбитального пространства способны уничтожить сотни спутников одновременно, фактически ослепив всю военную и гражданскую космическую инфраструктуру противника.

Особую тревогу у экспертов вызывает сочетание этих угроз. Скоординированные — или просто совпавшие по времени — удары России, Китая и Ирана в разных точках земного шара способны перегрузить американские возможности реагирования настолько, что выбор между бездействием и неконтролируемой эскалацией станет неизбежным, уверены эксперты.

Три ключевые проблемы

Авторы доклада выделяют три системных слабости, которые необходимо устранить до того, как конфликт выйдет за пределы серой зоны.

Первая — отсутствие четких правил. США до сих пор не сформулировали исчерпывающего публичного перечня действий, которые они расценивают как акт войны в космосе. Это лишает американских военных возможности быстро реагировать и дает Китаю, России и Ирану пространство для манипуляций.

Вторая — проблема установить, кто именно несет ответственность за инцидент на орбите. Без надежной атрибуции невозможно выстроить сдерживание и обеспечить легитимность ответных мер.

Третья — ограниченность инструментов ответа. Если у США не окажется соразмерных вариантов реагирования на конкретный тип атаки, командование окажется перед выбором между бездействием и непропорциональной эскалацией. Оба варианта очень опасны, считают авторы.

Что предлагают эксперты

США должны сформулировать и публично закрепить нормы поведения в космосе, активнее вовлекать союзников в совместные операции, наладить стратегическую коммуникацию — объясняя как внутренней, так и международной аудитории, что происходит на орбите и почему это важно. Параллельно необходимо повышать устойчивость спутниковой группировки за счет ее распределения по орбитам и дублирования, защищать наземную инфраструктуру от кибератак и ракетных ударов, наращивать арсенал средств воздействия на орбитальные системы противника и регулярно отрабатывать все эти сценарии на учениях совместно с союзниками.