Инициативы главы «Роснефти» Игоря Сечина по стабилизации топливного рынка направлены прежде всего на ценообразование, а не на устранение дефицита. Так в беседе с RTVI ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал пакет мер, который, по данным «Ъ», Сечин в конце мая направил президенту РФ Владимиру Путину. Эксперт отметил, что к масштабной биржевой реформе Россия сейчас не готова.

Как пишет «Коммерсант», среди инициатив, предложенных главой «Роснефти», — приоритетный доступ конечных потребителей к биржевым торгам, отдельные нормативы биржевых продаж для крупных нефтекомпаний, временная приостановка действующих нормативов до восстановления НПЗ, обязательная реализация на бирже всего топлива класса «Евро-3», обязанность нефтекомпаний направлять не менее 30% добываемого сырья на переработку внутри страны, а также создание механизма безубыточности импорта. Газета также пишет, что Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку «рассмотреть [инициативу] и доложить».

По словам Юшкова, многие из мер, о которых написал «Коммерсантъ», на деле «довольно масштабные», особенно в том, что «касается изменения перечня игроков, которые торгуют на бирже».

По его словам, если убрать с биржи всех перекупщиков и трейдеров одним решением, ничего не подготовив заранее, система не заработает: у значительной части конечных потребителей попросту нет ни нужных компетенций, ни инфраструктуры.

«У реально очень крупных холдингов, в том числе агрохолдингов, которые приобретают дизельное топливо для своей техники, есть в штате человек, который умеет торговать, участвует в торгах. Есть и система хранения: они могут заранее купить дизельное топливо и потом, когда нужно, у себя его хранить и потреблять. А у более мелких игроков, может быть, и в штате нет человека, который умеет вообще обращаться с биржей, с биржевыми торгами», — сказал аналитик.

Он уточнил, что небольшие участники рынка — будь то мелкие сети АЗС или промышленные предприятия — традиционно просто обращаются к оптовому поставщику, тому самому трейдеру, который привозит топливо в нужный момент. Прежде чем менять правила игры, этих участников нужно к ним готовить, подчеркнул эксперт.

Юшков также указал на внутреннее противоречие в пакете мер. Одновременно с идеей дать приоритет конечным потребителям обсуждается снижение или временная отмена нормативов обязательных биржевых продаж — сейчас они составляют 15% для бензина и 16% для дизельного топлива. В середине июня ФАС и Минэнерго опубликовали проект постановления о снижении норматива по бензину до 10% с 1 июля по 30 сентября.

«Если будет отменен обязательный объем продаж, то, может быть, объем предложения на бирже снизится. Это сейчас звучит как временная мера — давайте снизим или отменим этот норматив обязательных продаж, а вместо этого направим топливо целенаправленно в регионы, где больше всего ощущается риск дефицита. А в дальнейшем, когда мы не будем в этих условиях, с риском дефицита, эти конечные потребители-то на биржу придут. А где гарантии, что они там найдут топливо?» — отметил собеседник RTVI.

По его оценке, логика должна быть обратной: нормативы стоило бы не снижать, а повышать — чтобы на бирже формировалось ликвидное предложение и возникала реальная конкуренция, при которой даже вертикально интегрированные компании были бы вынуждены продавать топливо своим же АЗС через биржу на равных условиях со всеми остальными.

«Это очень масштабная реформа, это очень серьезное изменение. Здесь и сейчас, я думаю, никто к ней не готов, ни вертикально интегрированные компании, ни игроки биржи, ни государство. Это нужно готовиться заранее», — полагает аналитик.

Что действительно будет реализовано, так это меры по обеспечению импорта, убежден Юшков. В прошлом году правительство уже отменило импортную пошлину на ввозимое топливо. Теперь речь о том, чтобы покрыть для компаний разницу между ценой покупки на внешних рынках и той ценой, которую государство хочет видеть на внутреннем рынке.

«Государство, бюджет покроет эту разницу для нефтяных компаний, чтобы они хотя бы в ноль могли работать, не терпеть убытки при импорте. Потому что, если у них будут убытки при импорте топлива, они просто не будут это делать. Какой смысл спасать внутренний рынок, если ты сам обанкротишься?» — сказал Юшков.

Именно этот блок предложений, по его словам, уже проработан и фактически принят к исполнению — в отличие от биржевой реформы, которую аналитик назвал долгосрочной историей, не способной снять нынешний дефицит.

«Они скорее вообще не про дефицит, а про то, чтобы не менялась цена, было более справедливое ценообразование. Потому что, естественно, если трейдер какой-то покупает топливо, то он потом его продает дороже. Вот на что направлена эта мера», — заявил Юшков.

Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RTVI в целом поддержал логику принятия предложенных мер, хотя и высказал оговорки по одному из пунктов.

«Сейчас любая мера, даже мало-мальски помогающая стабилизировать топливный рынок, должна приниматься практически безоговорочно. Господин Сечин — это один из основных игроков на топливном рынке. Поэтому он предлагает эти меры», — отметил экономист.

Вместе с тем Остапковича смутил переход на «Евро-3»: по его мнению, это фактически означает возврат к экологическим стандартам двухтысячных. Однако с учетом форс-мажора он назвал этот шаг оправданным: от него можно отказаться в любой момент.

«Нужно пробовать. Нужно сейчас не разговоры разговаривать, а действовать. Если не пойдет — будем искать какие-то новые подходы. Но нужно пытаться что-то делать, чтобы стабилизировать рынок», — заявил Остапкович.

По мнению собеседника RTVI, ситуация с топливом продлится до сентября. «Ведь у нас один из основных акторов, который создал эту ситуацию — это агропромышленный комплекс, потому что уже в августе начнется уборочная. Главная задача сейчас — обеспечить уборочную и обеспечить оборонный комплекс», — сказал эксперт.

Вместе с тем, по его словам, речь идет о временном явлении: производство бензина в России значительно превышает внутреннюю потребность. Проблема острее стоит с дизельным топливом, однако и там приоритеты расставлены — нужды СВО и агропромышленного комплекса в первую очередь.

«Сечин прекрасно разбирается в технологиях и главное — в регулировании топливного рынка. Он просто так предлагать не будет. Наверняка он согласовал на каком-то уровне все эти регуляторные меры», — заключил Остапкович.

Ранее Новак назвал ситуацию на топливном рынке «непростой, но контролируемой», сообщив, что НПЗ нарастили мощности, сократили сроки ремонтов и отложили плановые технические остановки.

На этой неделе ограничения на розничную продажу бензина и дизеля ввели власти Омской, Иркутской, Саратовской, Воронежской, Вологодской и Тюменской областей. В Крыму с 21 июня топливо отпускается только государственным службам. Экспорт бензина для всех участников рынка запрещен до 31 июля, по дизельному топливу рассматривается введение полного запрета на экспорт.