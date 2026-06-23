Ограничения на продажу бензина в российских регионах снимут в начале июля, сообщили RTVI опрошенные эксперты. По их мнению, спрос, подстегнутый в том числе публикациями в соцсетях и ажиотажем, должен остыть сам по себе.

Власти нескольких российских регионов в последнее время ввели ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива. Одним из первых такие меры ввел Крым, а с 23 июня аналогичные решения приняли власти Саратовской, Омской и Воронежской областей. В Саратовской области физлица могут заправить не более 30 л бензина на один автомобиль; ограничения действуют до 30 июня. В Омской области лимит составляет 40 л бензина и 80 л дизельного топлива на городских АЗС, а на трассовых — 40 и 200 л соответственно; заправка разрешена только в бак. В Воронежской области на АЗС сети «Лукойл» в городе отпускают не более 30 л бензина и 60 л дизельного топлива, на трассе — 60 и 200 л соответственно. В Иркутской области действует ручной режим: объемы топлива для каждого получателя определяют индивидуально. Глава Новосибирской области Андрей Травников заявил, что региону, вероятно, также придется ввести такие меры, и поручил провести переговоры с владельцами сетей АЗС.

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев заявил RTVI, что оценивать ситуацию с дефицитом топлива сейчас не имеет смысла.

«Сейчас действуют ограничения, и в таком режиме все будет продолжаться, пока этот спрос не остынет. Думаю, это неделя-полторы, а дальше все успокоится и вернется в нормальный режим», — полагает эксперт.

По его словам, корень проблемы — в поведении потребителей, а не в реальном дефиците топлива.

«Как только возникает неопределенность с каким-либо товаром — как это было с гречкой и солью в прошлые годы, — все начинают быстро и массово закупаться впрок, забывая в том числе о нормах безопасности при хранении топлива. В итоге АЗС не справляются с выросшим спросом: топливо просто не успевает доезжать с нефтебаз до заправок», — отметил Гусев.

По его оценке, ограничения по объему отпуска топлива служат сдерживающим фактором для спекулятивного спроса.

Гусев также уточнил, что для такси и каршеринга происходящее не критично, поскольку у них «всегда есть выбор среди альтернативных видов топлива»: «Это и СУГ, и метан, и, в конце концов, электромобили, которые зачастую дешевле в эксплуатации, чем машины на бензине. Поэтому в данном случае особых проблем я не вижу».

Президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Генадий Шмаль заявил RTVI, что к нынешней ситуации с топливом в стране привели несколько причин.

«Причин несколько. Но, в принципе, серьезных проблем быть не должно, потому что объемов бензина и дизельного топлива, которые мы производим, вполне достаточно для нужд экономики», — сказал он.

Президент СНГПР отдельно обратил внимание на ситуацию в Омске: «Самый крупный нефтеперерабатывающий завод в нашей стране находится именно там. Поэтому почему в регионе возникли такие проблемы и вводятся подобные ограничения, непонятно».

Среди ключевых причин Шмаль назвал логистические сбои, недостаточную управляемость отраслью и атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия.

«Повреждений было достаточно много: это касается и Рязанского завода, и недавнего инцидента в Москве, и Туапсе, и заводов “Лукойла”, в том числе в Кстово», — перечислил он.

Отдельно эксперт поднял вопрос загруженности мощностей.

«Совокупная мощность наших крупных нефтеперерабатывающих заводов составляет примерно 300 млн т. Сейчас эти мощности загружены более чем на 80%, поэтому любой сбой — будь то несвоевременный ремонт или атака беспилотников — требует оперативного устранения последствий», — подчеркнул Шмаль.

В качестве оперативного резерва он упомянул Беларусь. «Если появляется проблема, у нас рядом белорусы. Два великолепных завода, построенных в последние годы [существования] Советского Союза, и они всегда могут поддержать нас — поставить нефть и моторное топливо», — сказал эксперт.

В долгосрочной перспективе Шмаль призвал создать стратегический резерв нефтепродуктов.

«В свое время я даже писал записку в Минэнерго о том, что нам нужен стратегический резерв. Тогда речь шла о нефти, но, возможно, такой резерв нужен и по нефтепродуктам», — отметил он.

По мнению эксперта, скоро ситуация должна стабилизироваться.

«Думаю, эта ситуация не должна затянуться, потому что скоро начнется уборочная кампания. Насколько я помню, в этот период проблем ни с заправками, ни с моторным топливом у нас не возникало. Полагаю, и в этом году удастся не допустить сбоев», — заявил президент Союза нефтегазопромышленников.