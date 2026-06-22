В Саратовской области с 23 по 30 июня вводят временный лимит на продажу бензина — не более 30 литров на одну машину. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. Ранее отпуск топлива ограничивали и другие регионы на фоне дефицита.

Бусаргин объяснил, что решение принял оперативный штаб региона из-за резко выросшего спроса

«На протяжении последних дней фиксируется высокий спрос на бензин всех марок, что создает дополнительные нагрузки на функционирование логистических цепочек. При этом покупки в абсолютном большинстве случаев ведутся со значительным запасом сверх реальной потребности», — отметил губернатор, назвав лимиты вынужденной мерой против «необоснованного ажиотажа и возможных спекуляций».

Накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что на некоторых заправках в регионе возникают перебои с топливом. При этом он подчеркнул, что «бензинового блэкаута» в области нет. Артамонов сравнил ажиотаж вокруг бензина с закупками гречки в ковидные годы и призвал не «вымывать» топливо с работающих АЗС.

«Проще говоря, давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020-го и 2022-го. Год назад, в сентябре, мы уже сталкивались с сухими пистолетами из-за проблем с логистикой и ажиотажным спросом», — сказал глава региона.

Ранее ограничения ввели в Крыму, Севастополе, ЛНР и Запорожской области. Сеть «Татнефть» лимитировала продажи на всех своих заправках — не более 20 литров бензина или 40 литров дизеля в одни руки. У «Роснефти» и ЛУКОЙЛа наблюдались более мягкие ограничения.

Острее всего дефицит ощущается на Крымском полуострове. В воскресенье, 21 июня, на фоне атак беспилотников и логистических сложностей в Крыму приостановили свободную продажу топлива и отпуск по талонам — горючее оставили только для государственных служб, обеспечивающих жизнедеятельность региона. В Севастополе из-за перегруза сетей вводили поэтапные отключения электроэнергии, которые позже сняли. Проблемы усугубили удары по транспортной инфраструктуре: после атаки на Керченской переправе временно останавливали паромное сообщение, а движение по Крымскому мосту перекрывали более чем на девять часов.

Перебои с топливом разгоняют цены. На АЗС «Татнефти» на МКАД корреспондент RTVI заметил 95-й бензин по 95 рублей за литр при обычных 71—73 рублях — рост около 15%.

Самый резкий скачок зафиксировали на заправках крупнейшей независимой сети «Нефтьмагистраль», где АИ-95 поднялся до 95 рублей, а дизель — почти до 100, хотя на соседних АЗС топливо стоило на 10—18 рублей дешевле. Совладелец сети Александр Ерастов объяснил это вынужденной закупкой топлива в Беларуси и удорожанием логистики.

Ростом цен заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба: ведомство запросило обоснование стоимости у частных сетей в Москве и Подмосковье. По версии службы, отдельные трейдеры могли координировать действия на бирже и завышать цены.

Чтобы компенсировать нехватку топлива, власти разрешили ряду НПЗ выпускать топливо с пониженными экологическими характеристиками — фактически уровня «Евро-3» вместо «Евро-5». Обсуждается и снижение норматива обязательной продажи бензина на бирже с 15% до 10%.

Экономист и бывший замминистра финансов Олег Вьюгин считает, что запас прочности нефтепереработки в стране уже исчерпан.

«Мощности нефтепереработки в России на 20—30% превышали потребность экономики в топливе. Соответственно, был такой запас: если сокращается переработка, то мы этот запас проедаем. Похоже, что мы его проели», — сказал Вьюгин RTVI.

По его словам, власти «допускают определенный рост цен», но не до уровня черного рынка, и при дефиците ценовое регулирование «может сработать». «Цена на бензин может дойти до такого уровня, что люди станут экономить», отметил экономист.