Цены на бензин в России могут вырасти, считает экономист, бывший замминистра финансов Олег Вьюгин. Свое мнение он высказал в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Власти допускают определенный рост цен на бензин. Я не думаю, что допустят рост цен, как на черном рынке (в Крыму, говорят, 300 рублей за литр). Такого, конечно, не допустят. Но допускают определенный рост цен», — сказал Вьюгин.

Он пояснил, что «ценовое регулирование может сработать» в случае возникновения дефицита бензина. «Это факт. Так, как в США: если цена за галлон бензина растет существенно, то начинают меньше ездить», — отметил экономист.

По мнению Вьюгина, угроза дефицита бензина есть. «Мощности нефтепереработки в России на 20-30% превышали потребность экономики в топливе: бензине, дизеле, мазуте. Соответственно, был такой запас: если сокращается переработка, то мы этот запас проедаем. Похоже, что мы его проели», — сказал экономист.

Если выработка бензина на заводах будет падать, то «мы столкнемся с дефицитом», продолжил Вьюгин. Он отметил, что бензин «можно взять из Белоруссии».

«Есть такой, говорят, вариант: можно больше поставлять нефти на белорусскую переработку, а они будут поставлять бензин. Но там тоже есть ограничения <… > Ценовой фактор будет регулировать и российский рынок тоже. Цена на бензин может дойти до такого уровня, что люди станут экономить», — заявил собеседник RTVI.

В конце мая — начале июня власти приостановили свободную продажу бензина в Крыму и Севастополе. Позже ограничения были сняты частично. Проблемы с топливом на полуострове связаны с ударами ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия», писал телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука.

В СМИ также появлялись сообщения, что в Москве и Санкт-Петербурге на некоторых заправках стали вводить ограничения на объем бензина, который продается «в одни руки». Российский топливный союз заявил, что АЗС в столице «обеспечены топливом, и продажа бензина происходит в штатном режиме».

10 июня Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что из более тысячи заправок в регионе «временно не отпускают топливо на 15 АЗС».

13 июня пресс-служба главы Татарстана объявила, что на отдельных АЗС в республике «введены временные лимиты».