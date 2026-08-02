В Великобритании бывшие военные готовятся обратиться в суд, чтобы оспорить правила, по которым их армейские пенсии учитывают как «незаработанный доход» и из-за этого сокращают соцвыплаты, пишет The Telegraph. Ответчиком по делу должен стать министр труда и пенсий Пат Макфадден.

По данным газеты, при расчете Universal Credit — британского пособия для людей с низкими доходами — министерство учитывает незаработанный доход. На каждый дополнительный фунт такого дохода выплата уменьшается на фунт. К этой категории ведомство относит и регулярные армейские пенсии.

Из-за этого некоторым ветеранам не только сократили ежемесячные выплаты, но и потребовали вернуть уже полученные деньги — в отдельных случаях речь идет о десятках тысяч фунтов.

Один из тех, кто добивается пересмотра правил, — 59-летний глава Института ветеранов Питер Шарплс. В марте 2024 года он попросил начать выплачивать ему военную пенсию на три года раньше срока из-за тяжелых проблем со здоровьем и уведомил об этом министерство. По его словам, там ответили, что это не повлияет на пособия. Однако в январе 2025 года ему сообщили, что он должен вернуть 8,8 тыс. фунтов, а выплаты сократят на 463 фунта в месяц — ровно на размер пенсии.

Происходящее Шарплс называет «скрытым отзывом вознаграждения за службу».

«Мой случай похож на тысячи других по всей стране. С некоторых требовали 20 или 30 тысяч фунтов. Похоже, это делается целенаправленно», — сказал он газете.

Кроме того, ведомство отнесло к капиталу его не облагаемую налогом единовременную выплату при увольнении со службы, что тоже уменьшило размер пособия. Шарплс оспорил это решение, но суд в этом году признал, что ведомство действовало в рамках действующих правил. Суд рассматривал не справедливость самих правил, а то, правильно ли министерство применило их в его случае.

Поэтому он и другие бывшие военные намерены добиваться уже не пересмотра индивидуального решения, а судебного оспаривания самих правил. Их цель — чтобы армейские пенсии учитывались как заработанный доход. По словам Шарплса, за последние месяцы он общался с «сотнями» людей, оказавшихся в такой же ситуации.

64-летний Тони Норрис из Восточного Йоркшира, прослуживший 13 лет в кавалерийском полку, десять лет назад после операции на позвоночнике стал основным опекуном сына, пока жена оставалась кормильцем семьи. Право на пособия семья получила, когда у его жены диагностировали неизлечимый рак легких.

После ее смерти в 2024 году Норрис сообщил министерству об изменении обстоятельств и переоформил пособие на свое имя — после чего выплаты сократили на 521 фунт в месяц, на сумму его военной пенсии. Платить за аренду стало нечем.

«Я мог оказаться на улице с сыном-аутистом. Я поговорил с советом, там сказали, что если я не заплачу за аренду, меня выселят. Если не заплачу муниципальный налог, окажусь в суде», — рассказал он.

По словам ветерана, единственное основание лишиться военной пенсии — попасть в тюрьму, а сейчас люди, ничем не помогавшие стране, оказываются в лучшем положении, чем ветераны.

По официальным данным, которые приводит издание, в Британии 68 тыс. человек получают Universal Credit и ранее служили в армии. Часть из них уже достигла пенсионного возраста или подходит к нему, а значит может столкнуться с тем же порядком учета выплат.

В Министерстве труда и пенсий заявили, что единовременные выплаты не учитываются при оценке права на пособие в течение 12 месяцев, а регулярные пенсии вооруженных сил считаются незаработанным доходом и полностью учитываются наравне с другими трудовыми пенсиями.

В Великобритании действует Armed Forces Covenant (принцип особого отношения к военнослужащим, ветеранам и их семьям), согласно которому ветераны не должны из-за службы оказываться в худшем положении, чем остальные граждане. Особенность этой нормы в том, что она пока обязательна только для структур, отвечающих за здравоохранение, образование и жилье, но не для центральных ведомств вроде Министерства труда и пенсий.

Изменить ситуацию должен обсуждаемый в парламенте законопроект о вооруженных силах: как следует из доклада профильного комитета Палаты общин, он распространяет эту обязанность на занятость, социальные пособия и налогообложение, а также на сами правительственные департаменты.