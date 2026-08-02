Венгерское управление по атомной энергии (HAEA) официально подтвердило полную остановку четвертого энергоблока АЭС «Пакш», которая произошла минувшей ночью из-за критического обмеления Дуная. Регулятор заверяет, что ядерная безопасность не нарушена, поскольку на станции имеются технологии и резервы для охлаждения даже в экстремальных условиях.

К сегодняшнему утру АЭС работала лишь на 10% мощности — около 233 МВт из обычных 2000 МВт. Сутками ранее был остановлен турбогенератор первого блока.

Уровень воды у станции опустился до рекордной отметки — минус 133 см, что на 26 см ниже предыдущего рекорда 2018 года. По прогнозам, падение продолжится до минус 144 см и ниже, а признаков улучшения климатической ситуации в регионе нет.

Для обеспечения безопасности остановленных блоков задействованы 12 мощных насосов из 16, заказанных у водного управления, еще четыре находятся в резерве.

Заместитель генерального директора АЭС «Пакш» Ласло Надь охарактеризовал ситуацию как экстремальную и беспрецедентную, которую невозможно было предвидеть на основе статистики и прогнозов.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на пресс-конференции в Пакше заверил, что остановка станции не представляет ядерной опасности. Однако, по его словам, выпадение 2000 МВт генерации и замещение импортом обойдутся бюджету как минимум в 50 млрд форинтов (примерно $158). Он также сообщил, что правительство подготовило законопроект, позволяющий вводить обязательные ограничения для крупных потребителей.

«Нас ждут самые критические пять дней», — обратился к населению Венгрии глава правительства.

Мадьяр также предупредил о возможных перебоях в водоснабжении и прорывах труб, поскольку в последние годы многомиллиардные проекты в этой сфере были заброшены.

В субботу вечером вступило в силу правительственное постановление, которое вводит два уровня кризисной ситуации и позволяет отключать промышленных потребителей, не выполняющих требования по снижению потребления. Первый уровень вводится при падении мощности системы до 250—750 МВт, второй — при снижении до 0—250 МВт.

Группа компаний E.ON Hungária, обслуживающая около 3,5 млн потребителей, мобилизовала все ресурсы для поддержания стабильности сети и призвала население и компании сократить потребление в вечерние часы пик с 17:00 до 22:00. Компания рекомендует устанавливать кондиционеры не выше +25-26°C и выключать неиспользуемые приборы.

Группа компаний 4iG также ввела ограничения: в офисных зданиях с 17:00 до 07:00 отключается кондиционирование и некритичное оборудование, в магазинах отключаются светодиодные экраны и дисплеи, а на оборонных заводах RÁBA Plc. и Arzenál Fegyvergyár Zrt. потребление будет сокращено в рамках планового двухнедельного отключения с 10 августа. При этом критически важная цифровая инфраструктура и центры обработки данных остаются под защитой.

Европейская комиссия внимательно следит за ситуацией и готова созвать внеочередное заседание Координационной группы по электроэнергетике, заявила пресс-секретарь Комиссии Анна-Кайса Итконен. Пока непосредственных угроз энергобезопасности нет, однако подобное событие может нарушить региональный баланс электроэнергии.

Как ранее сообщал RTVI, Мадьяр признал неизбежность энергетического кризиса в Венгрии из-за обмеления Дуная и предупредил, что страна столкнулась с беспрецедентной ситуацией, требующей экстренных мер. Он также заявил о подготовке законопроекта, позволяющего вводить обязательные ограничения для крупных потребителей для сохранения энергобезопасности страны.