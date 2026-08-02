Родные рядового Рашида Аджиева потребовали 36 млн рублей с основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко, обвиняемого в организации его убийства. Как пишет «Коммерсантъ», иск о возмещении морального и материального вреда в Белгородском районном суде заявили отец, мать и брат погибшего — по 12 млн рублей каждый.

Судебное следствие по делу уже завершено, прения назначены на 4 августа. Процесс идет в особом порядке: фигурант признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Ему вменяют организацию убийства, похищение людей, превышение должностных полномочий с применением пыток, дачу взятки, вымогательство, мошенничество, незаконный оборот оружия, хищение оружия из воинских частей и нарушение неприкосновенности жилища.

Убийство Аджиева — один из эпизодов дела. По данным «Коммерсанта», контрактник отказывался выполнять приказы Марущенко и «проявлял к нему неуважение», после чего тот «для поддержания авторитета» поручил подчиненным разобраться с ним. По версии следствия, 21 декабря 2024 года солдата отвели в лесополосу, где подчиненный Марущенко — Иван Бабенко — дважды выстрелил Аджиеву из автомата в затылок. В явке с повинной Бабенко указал, что не мог ослушаться приказа, поскольку опасался расправы над собой.

По данным следствия, это не единственный эпизод убийства. Еще одного военнослужащего Дмитрия Полоумова, как утверждается, до смерти забили за попытку дезертировать. Единственным оставшимся в живых свидетелем по этому эпизоду проходит медик «Ястреба» с позывным Панк. Он также рассказал о практике пыток, которую в подразделении называли «ручеек»: бойца, уличенного в пьянстве или употреблении запрещенных веществ, привязывали к березе и жестоко избивали.

После дачи показаний Панка, по его словам, отправили в штурмовое подразделение. Его жена обращалась в приемную уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой и в Генпрокуратуру. 15 июля он перестал выходить на связь, а через несколько дней сообщил, что во время штурма получил ранение осколком FPV-дрона в ногу и трое суток полз к своим. Позже ему ампутировали ногу по колено.

Потерпевшим по делу проходит и военкор Роман Семенов. По данным «Коммерсанта», в сентябре 2024 года его похитили и пытали, затем перевезли на базу ЧВК в белгородское село Мясоедово и на 12 дней поместили в вертикально закопанный гроб. Освободили его после обращения жены в правоохранительные органы.

Как пишет издание, ООО «ЧВК “Ястреб”» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2018 году, а активный набор контрактников начался в марте 2024-го. К этому периоду относится эпизод с обманом 89 человек, желавших подписать контракты на участие в СВО. По версии следствия, Марущенко, не будучи военнослужащим, но заручившись поддержкой командира 44-го армейского корпуса генерал-майора Александра Дембицкого и военного комиссара Выборгского района Петербурга Александра Бажимова, обещал рекрутам крупные выплаты, а затем вместе с подручными вымогал у них от 30 тыс. до 200 тыс. рублей. Общая сумма, по материалам дела, превысила 8,8 млн рублей.

Тех, кто выражал недовольство условиями службы или пытался отказаться, по версии следствия, увозили на базу, избивали, приковывали наручниками к деревьям, оставляли на ночь на холоде и требовали деньги.

Несмотря на особый порядок, процесс уже сопровождался скандалами. По пути в суд военная полиция задерживала бывшего сотрудника «Ястреба» с позывным Байкал, который на следствии дал показания против Марущенко и Дембицкого, но позже его отпустили.

На последнем заседании подсудимый и его защита требовали отстранить представителя Семенова Игоря Бурдинского и возбудить против него дело о разглашении данных закрытого слушания. Суд это ходатайство отклонил. По словам защиты, Бурдинский сообщил прессе, что Марущенко принят на службу в Северный флот морским пехотинцем и после приговора будет отправлен в зону боевых действий.

В начале июля РБК со ссылкой на пятерых потерпевших писал, что Дембицкий отправлен на два месяца в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации мошеннической схемы с выплатами военным.

По словам собеседников РБК, генерал-майор является фигурантом дела об особо крупном мошенничестве в ЧВК «Ястреб», которое расследуется с февраля 2025 года. Потерпевшими по нему признаны 89 военнослужащих. Офицер вину отрицает, утверждают источники.