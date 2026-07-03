Бывший командующий 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майор Александр Дембицкий отправлен на два месяца в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации мошеннической схемы с выплатами военным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пятерых потерпевших.

Меру пресечения избрал 235-й гарнизонный военный суд. Там подтвердили изданию, что Дембицкий отправлен под стражу, но не раскрыли деталей обвинения, сославшись на тайну следствия.

По словам собеседников РБК, генерал-майор является фигурантом дела об особо крупном мошенничестве в ЧВК «Ястреб», которое расследуется с февраля 2025 года. Потерпевшими по нему признаны 89 военнослужащих. Более 800 свидетелей были допрошены в ходе предварительного следствия, в том числе Дембицкий.

После допросов экс-командующий был переведен из статуса подозреваемого в статус обвиняемого. Однако сам он вину отрицает, утверждают источники. Адвокаты в суде просили избрать Дембицкому более мягкую меру пресечения, в том числе домашний арест. Они ссылались на многочисленные награды подзащитного и его положительную характеристику.

Суд, однако, принял сторону следствия, которое просило заключить генерал-майора под стражу. Защита обжаловала решение во 2-м Западном окружном военном суде, дату рассмотрения еще не назначили.

ЧВК «Ястреб» появилась после событий в Крыму 2014 года как одно из «объединений добровольцев», которое включало как бойцов, так и гражданских лиц, чью деятельность характеризовали как гуманитарную. Ее основателем является Алексей Марущенко с позывным Доктор. Он зарегистрировал ООО «ЧВК „Ястреб“» в декабре 2018 года. Как утверждает Марущенко, после начала военной операции на Украине компания действовала в интересах Минобороны РФ в Харьковской, Белгородской и Курской областях.

Именно Марущенко является основным фигурантом уголовного дела ЧВК «Ястреб», сообщал «Коммерсантъ». Его обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища, мошенничестве, вымогательстве, незаконном обороте оружия, двух эпизодах похищения людей, а также превышении полномочий с применением пыток и убийства.

По данным газеты, Марущенко сначала не признавал вину, но позднее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело выделили в отдельное производство.

В июне военный суд в Курске приговорил участника ЧВК «Ястреб» Ивана Тимохова к пяти годам строгого режима по делу о превышении должностных полномочий с применением пыток.