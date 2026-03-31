СКР и ФСБ расследуют деятельность частной военной компании «Ястреб» и ее основателя Алексея Марущенко, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, глава организации и несколько связанных с ним лиц находятся в СИЗО — им вменяют обман почти сотни человек, а также вымогательство, убийство и незаконный оборот оружия.

Кто такой Марущенко

Мужчина, как уточняет газета, родом из Санкт-Петербурга, родился в семье с военными традициями. Марущенко, как уточняется в статье, называл себя офицером ГРУ и участником второй чеченской кампании.

Он также основал ЧВК «Мар» и «Вежливые люди»: обе, по его словам, появились в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму и изначально представляли собой «объединение добровольцев» — около 70 боевых «штыков» и до 400 человек на гуманитарных проектах.

В 2018 году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано ООО «ЧВК “Ястреб”», реклама которого обещала единовременную выплату 1,8 млн рублей при вступлении и зарплату от 210 тыс. рублей в месяц.

В 2020 году о бойцах компании заговорили в связи со скандальным задержанием в Беларуси трех десятков россиян накануне президентских выборов — их подозревали в подготовке госпереворота, но впоследствии передали России и освободили, напоминает «Ъ».

Что известно о деле Марущенко

Основателя ЧВК «Ястреб» задержали в 2025 году в Курской области, пишет газета. Вместе с ним в СИЗО оказались Артур Велисевич — учредитель брянского ЧОП «Ягуар» — и еще несколько человек. Впоследствии всех фигурантов перевезли в Москву, где делом занялось Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР. 2-й Западный окружной военный суд по ходатайству ГВСУ продлил аресты обвиняемым.

По версии следствия, фигуранты «ввели в заблуждение 95 лиц, поступающих на военную службу по контракту через военный комиссариат, обещав им, что при заключении контракта с Министерством обороны РФ они фактически будут проходить службу в частной военной компании».

Будущих контрактников убеждали передавать деньги «за содействие в поступлении на военную службу в ЧВК, для приобретения военного имущества, а также для оказания помощи семьям раненых и погибших военнослужащих и под другими надуманными предлогами».

По данным ГВСУ, собранные таким образом суммы «на заявленные цели использованы не были» — их присвоили организаторы группы. Фигурантам предъявлена самая тяжелая часть статьи о мошенничестве — ч. 4 ст. 159 УК РФ.

К делу присоединили еще несколько уголовных производств: о вымогательстве группой лиц у бойца одной из воинских частей, которого вывезли в лес, угрожая оружием, и трое суток держали прикованным наручниками к дереву; об умышленном убийстве группой лиц; о хищении оружия организованной группой.

По последнему эпизоду был задержан начальник участковых уполномоченных ОМВД по Рыльскому району Курской области подполковник полиции Игорь Душкин, уточняет «Коммерсантъ». Впоследствии это дело прекратили, однако ему предъявили новые обвинения — два случая хранения оружия и боеприпасов, незаконный оборот взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, а также хранение крупнокалиберного оружия.

Адвокат Душкина Николай Долженков настаивает на том, что его подзащитный стал жертвой оговора.

«Версия третьих лиц, которые его хотели обвинить, не подтвердилась. Сейчас ему инкриминируют факт приобретения патронов, которые использовались для защиты населения при эвакуации. То есть патроны были просто не учтены — у него их было чуть больше, чем надо», — пояснил он, добавив, что Душкин «не тот человек, кто стал бы совершать незаконные действия».

«Коммерсантъ» напоминает, что Рыльский район с начала СВО регулярно подвергается обстрелам и ударам беспилотников, а сам Душкин, по данным МВД, лично сбил БПЛА из стрелкового оружия во время эвакуации в селе Крупец.

По некоторым данным, в деле есть еще несколько фигурантов, один из которых заключил соглашение о сотрудничестве — возможно, именно его показания привели к задержанию Душкина.

Адвокат Марущенко сообщил «Коммерсанту», что «расследование продолжается», однако от подробных комментариев отказался, сославшись на отсутствие согласия клиента, и лишь заметил, что дело является «совершенно рядовым и не связано с политикой».