ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании двоих жителей Московского региона, в том числе несовершеннолетнего, которые 28 апреля провели «акции устрашения» по местам жительства сотрудников Роскомнадзора (РКН). Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

По данным силовиков, фигуранты были удаленно завербованы агентами украинских спецслужб, которые выдавали себя за сотрудников детективного и коллекторского агентств.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, подозреваемые по заданию куратора закрепили на дверях квартир сотрудников РКН молотки со следами бурой жидкости. В релизе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ уточняется, что «акции устрашения» были направлены против руководителей ведомства.

В сообщениях двух структур названо разное число представителей РКН, которые подверглись хулиганским действиям: в СК сказали о троих, в ФСБ — о четверых.

Дальнейшие действия с задержанными будут проводиться в подразделении Главного следственного управления СК по Москве. Фигуранты дают признательные показания, говорится в релизе ЦОС.

В ФСБ заявили, что украинские спецслужбы продолжают активно втягивать российскую молодежь в терроризм и экстремизм через Telegram, в том числе направляя их действовать против Роскомнадзора, который отвечает за блокировку этого мессенджера.

На прошлой неделе ФСБ сообщила, что предотвратила теракт против руководства РКН и задержала семерых подозреваемых в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. Москвича 2004 года рождения, которого спецслужба назвала главарем группы, «нейтрализовали» при оказании вооруженного сопротивления.

По версии силовиков, члены группы планировали 18 апреля подорвать автомобиль.

В ФСБ в этой связи заявили о целенаправленной работе украинских спецслужб против Роскомнадзора с целью срыва «мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства».

В середине апреля, через полмесяца после якобы полной блокировки Telegram в России, источник Forbes сообщил, что власти решили ослабить ограничение мессенджера, чтобы «снизить давление» в обществе «на фоне налоговых изменений, роста цен и проблем со связью».