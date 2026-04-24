ФСБ сообщила о предотвращении теракта против руководства Роскомнадзора. По данным спецслужбы, группа лиц, завербованных украинскими спецслужбами через Telegram, планировала подорвать автомобиль чиновников. Операция прошла 18 апреля, семь подозреваемых задержаны в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле.

«18 апреля 2026 года предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, все семеро — сторонники праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованные украинской разведкой через мессенджер.

«Главарь террористической группы, житель Москвы 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован», — рассказали в ЦОС.

При обысках у задержанных изъяли самодельные взрывные устройства массой 1 кг, гранату Ф-1, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы (глушителем), два газовых пистолета, рации, неонацистскую атрибутику и символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в запрещенную в России украинскую террористическую организацию.

По факту незаконного оборота оружия и взрывных устройств возбуждены уголовные дела. Решается вопрос о предъявлении обвинения в приготовлении к теракту.

В ФСБ объяснили произошедшее целенаправленной работой украинских спецслужб против Роскомнадзора.

«Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в Российской Федерации мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram», — заявили в ЦОС.

В спецслужбе уточнили, что противник массово использует этот сервис для диверсионно-террористических, экстремистских и кибермошеннических преступлений.

«В настоящее время в адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, а также членов их семей поступают угрозы физической расправы, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции, готовятся террористические акты», — предупредили в ведомстве.

Один из задержанных на видео рассказал, что состоял в группе, где «обсуждались и планировались взрывы, поджоги автомобилей сотрудников Роскомнадзора». Другой заявил, что «состоял в группе, где планировались незаконные действия, в том числе поджоги, убийства, направленные против сотрудников Роскомнадзора».

Еще один молодой человек рассказал, что именно он создал тот чат, участники которого «обсуждали террористические действия».

Среди задержанных оказались две девушки. Одна из них сообщила на видео, что в марте 2026 года вступила в один из чатов, где «предложила свою помощь в качестве изготовления листовок».

«Меня сделали администратором в группе, где готовилось покушение на замглавы РКН», — сообщила она.

Другая девушка также сообщила, что была администратором чата, где «выкладывались личные данные сотрудников государственных органов власти, в том числе главы Роскомнадзора».