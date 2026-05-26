Группа компаний «Урбантех» приобрела 30% в компании «Нетвижн», российском разработчике решений для интеллектуального видеонаблюдения. Сумма сделки не раскрывается.

«Нетвижн» специализируется на VMS-платформах — программных решениях, позволяющих объединять в единый контур до 300 000 камер. По итогам 2025 года выручка компании выросла на 44%. Платформа Netvision включена в Единый реестр российского программного обеспечения и применяется в 24 регионах страны.

«Урбантех» — один из ведущих российских поставщиков технологий в области безопасности дорожного движения и общественной безопасности. Компания эксплуатирует более 4 000 комплексов фотовидеофиксации и свыше 80 000 камер системы «Безопасный город» в 38 регионах России.

По словам гендиректора «Урбантеха» Андрея Денисенкова, совместно с «Нетвижн» компания намерена сформировать продуктовое предложение, которое позволит использовать каждую камеру не только для обеспечения безопасности, но и для задач в сфере ЖКХ, экологии, туризма и транспорта.

Гендиректор «Нетвижн» Роман Казаченко отметил, что десятки российских регионов до сих пор работают на устаревших системах видеонаблюдения без централизованного управления. По его словам, партнерство с «Урбантехом» позволит проводить пилотные проекты в регионах присутствия группы и совместно выходить в новые продуктовые ниши.