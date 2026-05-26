У гражданина Испании, эвакуированного с круизного лайнера MV Hondius, подтвержден хантавирус. Как сообщает CNN со ссылкой на Минздрав страны, пациент находится на самоизоляции в госпитале в Мадриде.

Речь идет об одном из 14 испанцев, находившихся на борту судна, которые с 10 мая проходят карантин в Центральном госпитале обороны имени Гомеса Уллы. Пациент был выявлен как близкий контакт в ходе эпидемиологического мониторинга после вспышки заболевания на лайнере. После подтверждения диагноза его перевели в изолятор высокого уровня, где он остается под наблюдением врачей. В Минздраве подчеркнули, что случай выявлен в рамках действующих мер контроля и не меняет уровень риска для населения.

Вспышка хантавируса на борту MV Hondius расследуется международными органами здравоохранения: в апреле после выхода судна из Аргентины умерли три пассажира. Пассажиры сошли на берег на Канарских островах, после чего вернулись в свои страны. По данным экспертов, инкубационный период вируса в среднем составляет около трех недель и может достигать шести недель, поэтому наблюдение за пассажирами ведется не менее 42 дней.

«Никого не удивит, если на следующей неделе появятся и другие положительные результаты тестов», — заявил специалист по инфекционным заболеваниям Исаак Богоч.

Хантавирус вызывает симптомы, схожие с гриппом и может приводить к поражению сердца, легких и почек.