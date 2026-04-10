Количество жалоб на сбои в Telegram резко выросло в пятницу, 10 апреля. «Радиоточка НСН» со ссылкой на источники пишет, что Роскомнадзор (РКН) усилил блокировки мессенджера по IP-адресам.

По данным сервиса Detector404, примерно в 1:25 мск 10 апреля сетевые сбои Telegram по HTTPS увеличились с 60% до 100%. Фактически подключение к мессенджеру из России без VPN или использования прокси-серверов сейчас невозможно.

Количество жалоб на работу Telegram резко выросло в ночь с четверга на пятницу, свидетельствуют данные Downdetector. За последние сутки пользователи сервиса оставили более 2,5 тыс. жалоб на работу мессенджера, большинство — из Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга, Москвы и Ростовской области.

В числе стран, из которых приходят жалобы на работу Telegram, также оказались Нидерланды. Вероятно, это свидетельствует о том, что трудности с доступом к мессенджеру испытывают пользователи VPN-сервисов.

Сервис «Сбой.рф» за утро пятницы зафиксировал более 450 жалоб на работу Telegram, большинство — из Москвы (38%), Санкт-Петербурга (14%), Краснодарского края (6%), Свердловской (5%) и Московской (4%) областей. Пользователи жалуются на невозможность зайти в приложение, отправить сообщение или загрузить медиафайлы.

Роскомнадзор не делал комментариев об усилении блокировки Telegram.

Работа Telegram в России ограничивается с середины марта 2026 года. В начале апреля его основатель Павел Дуров заявил, что мессенджер продолжит адаптироваться к блокировкам и совершенствовать способы обхода ограничений.

Технически полностью лишить пользователей Telegram доступа к нему можно только при полном отключении интернета, заявили «Ведомостям» гендиректор ComNews Group Леонид Коник и глава провайдера «Комфортел» Дмитрий Петров.