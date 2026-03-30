Российские власти проявляют немало лицемерия, призывая к импортозамещению и блокировкам иностранных сервисов, поскольку сами не демонстрируют аскетизм. Об этом заявил RTVI депутат Госдумы Михаил Матвеев, комментируя информацию СМИ о том, что с 1 апреля россияне не смогут оплачивать сервисы Apple со счета мобильного телефона.

«Много лицемерия со стороны власти»

Как считает Матвеев, запретительные инициативы «хороши тогда, когда сам человек или та структура, которая запрещает, сама ведет жизнь аскета».

«И к сожалению, у нас очень много со стороны нашей власти лицемерия. К примеру, когда чиновники, которые призывают отказаться от всего импортного, сами предпочитают импортное, или депутаты покупают последние модели айфонов, или когда люди, которые называют Telegram вражеским, сами оформляют на него премиум-подписку, когда руководитель крупнейшего отечественного автомобильного завода сам ездит на иностранном автомобиле. Можно до бесконечности приводить такие примеры», — перечислил депутат.

Кроме того, Матвеев высказался о замедлении Telegram и блокировках VPN-сервисов, назвав эти меры «истерией».

«На мой взгляд, вся эта истерия связана исключительно с тем, что кто-то объяснил людям, принимающим политические решения, что технические средства плюс программное обеспечение, сервисы, социальные сети, мессенджеры могут использоваться для критики власти и для создания каких-то горизонтальных объединений, распространения какой-то негативной для власти информации, а вот если якобы этого ничего не будет, то тогда и народ будет пребывать в спокойствии», — считает парламентарий.

«Всё это начнет сыпаться»

В то же время Матвеев обратил внимание, что в 1917 году «не было ни интернета, ни телевидения, а революция в России произошла, и списывать все на газету “Искра”, конечно, нельзя».

Использование цифровизации «исключительно для строительства цифрового концлагеря» не может стать долгосрочной стратегией и «рано или поздно начнет давать сбой», уверен собеседник RTVI. Матвеев выразил мнение, что запретительные меры «программируют технологическое отставание России от Запада» отметив, что тем самым их инициаторы «стреляют себе в ногу».

«А когда всё это начнет сыпаться, люди, которые это все придумали, отойдут в сторону и сделают вид, что они тут не при чем», — полагает депутат.