Блокировка Telegram в России началась давно — примерно «полторы недели назад», но дальше вряд ли будет хуже, так как, вероятно, государство уже задействовало максимум своих возможностей. Таким мнением в беседе с RTVI поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«По тому, что мы видим на текущий момент, началась блокировка [Telegram]. Она работает. Началась она достаточно давно, больше полутора недель назад. Собственно говоря, Telegram сейчас сломан», — сказал он.

На вопрос, возможно ли дальнейшее усиление ограничительных мер в отношении мессенджера, эксперт ответил отрицательно.

«Не думаю. Полагаю, что сейчас выкатили максимум того, что возможно в принципе. По сути, то, что мы сейчас видим, — это максимальный уровень блокировок, на который способно государство в данный момент», — добавил собеседник RTVI.

16 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов сообщил, что блокировка Telegram в России уже началась. При этом о проблемах в работе сервиса пользователи сообщают с начала марта.

По данным портала «Сбой.РФ», 15 марта пользователи пожаловались на некорректную работу Telegram около 12 тыс. раз, а 16 марта, — почти 6 тыс.

Техно-эксперт Владислав Войтенко описывает картину так: «Последние сутки Telegram при подключении через домашних провайдеров фактически не работает. Сообщения не отправляются, полученные — не подгружаются. О работе через мобильный интернет можно практически забыть. Если в вашем городе доступен только ограниченный “белый список” сайтов, большинство VPN тоже не помогают».

Президент ассоциации операторов связи «МАКАТЕЛ» Алексей Амелькин добавляет, что накануне поступили жалобы на полное прекращение работы desktop-версии мессенджера, причем ситуация заметно различается в зависимости от региона, оператора и типа сети. По его предположению, условия варьируются от региона к региону — возможно, в качестве теста.

Официально Telegram в России не заблокирован. При этом проблемы со звонками в нем начались еще в августе 2025 года, а в феврале 2026-го Роскомнадзор признавал «частичное замедление» сервиса.

РБК со ссылкой на источники ранее сообщал, что полная блокировка запланирована на начало апреля: от мессенджера требуют удалить запрещенный контент и хранить данные российских пользователей на серверах внутри страны. РКН уже блокировал Telegram в 2018 году из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования, в 2020 году ограничения сняли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу того, что Telegram не выполнил требования российского законодательства. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что Telegram поддерживает контакт с Роскомнадзором, однако удаляет лишь часть материалов, которые требуют убрать.

«Они решили вопрос так же, как и все»

В декабре 2025 года Муртазин в разговоре с «Новыми Известиями» отмечал, что блокировка Telegram в России — это лишь вопрос времени. Тогда он проводил параллель с YouTube: «Люди пользуются VPN просто потому, что зачастую нет альтернатив».

Эксперт отмечал, что малый бизнес — парикмахерские, салоны маникюра — не торопятся уходить из заблокированных платформ, поскольку реального наказания за их использование нет, а функциональных аналогов не появилось.

«Да, в начале блокировок они потеряли часть людей, так как не понимали, что не доходят сообщения. Но сейчас, насколько я знаю, они все решили этот вопрос так же, как и все остальные», — уточнял он.

Долгосрочные последствия Муртазин оценил без оптимизма: «Чем дольше это длится, тем хуже будет возвращение к мирной жизни».