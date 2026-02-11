Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС выразил сожаление, что мессенджер Telegram не выполнил требований российского законодательства, что привело к решению о его замедлении.

«Я вижу и читаю заявления Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства. Ну, очень жаль, что компания не выполняет [требования], но есть закон, который нужно выполнять», — сказал представитель Кремля.

Также Песков рассказал, что российский президент Владимир Путин не пользуется мессенджерами.

«Только специальной связью. Это глава государства», — отметил пресс-секретарь.

Ранее он также рассказывал, что Путин не заводит личные страницы в соцсетях, так как это «не его». При этом Кремль размещает всю необходимую информацию о работе президента. Официальные страницы Кремля, где ежедневно публикуются новости о работе главы государства, есть в Max и Telegram, «ВКонтакте», Rutube и YouTube.

Накануне, 10 февраля, РБК со ссылкой на источники сообщил, что российские власти приняли решение начать работу по замедлению работы Telegram. По данным издания, речь идет о «мерах по частичному ограничению работы» мессенджера.

В Роскомнадзоре (РКН) заявили, что ведомство «продолжит введение последовательных ограничений» в отношении Telegram «с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». В РКН указали, что руководством мессенджера «по-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях».

После этого основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей «несмотря на давление». «Ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением», — отметил он.

Ограничения на работу Тelegram уже вводились в России в 2018 году в связи с отказом руководства платформы от передачи ФСБ ключей дешифровки сообщений пользователей. Спустя два года, в июне 2020 года, РКН сообщил о прекращении блокировки мессенджера после того, как Дуров объявил о готовности «противодействовать терроризму и экстремизму».