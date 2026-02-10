Власти России приняли решение начать работу по замедлению работы мессенджера Telegram в стране, сообщает РБК со ссылкой на источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах во вторник, 10 февраля. По информации одного из собеседников, Роскомнадзор (РКН) уже начал вводить ограничения в отношении сервиса.

По словам двух собеседников РБК, РКН планирует начать принимать «меры по частичному ограничению работы» Telegram уже во вторник, 10 февраля. Еще один источник издание утверждает, что меры по замедлению мессенджера уже принимаются.

Роскомнадзор пока не делал официальных заявлений о введении ограничений в отношении Telegram.

С понедельника, 9 февраля, интернет-пользователи в России жалуются на сбои в работе Telegram. За последние сутки их стало более 11 тыс., свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

В августе 2025 года Роскомнадзор начал блокировать звонки через Telegram и WhatsApp. Ведомство объяснило ограничения тем, что эти мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами», которые используются для обмана и вымогательства денег, а также для вовлечения россиян в диверсии и терроризм. В Минцифры тогда заявили, что доступ к сервисам будет восстановлен, если они выполнят требования «по соблюдению российского законодательства». В октябре 2025-го Роскомнадзор сообщил, что начал частично ограничивать Telegram и WhatsApp для противодействия преступникам. В ноябре РКН объявил о постепенной блокировку WhatsApp, объяснив это тем, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство. В ведомстве предупредили, что он будет полностью заблокирован, если не изменит свою позицию.

О том, что Роскомнадзор начал частично блокировать Telegram в России, в середине января сообщал телеканал «Москва 24» со ссылкой на источник. Замглавы комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов тогда заявил, что трудности с загрузкой контента в мессенджере связаны с действиями РКН, который дает «мягкий намек» руководству платформы из-за недостаточно оперативной блокировки анонимных каналов, публикующих «фейковую, вредную и опасную информацию». В Роскомнадзоре в свою очередь сообщили, что речь не идет о новых мерах по ограничению работы.

В декабре 2025 года председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что полная блокировка Telegram не планируется. По словам депутата, в мессенджере «созданы и работают каналы, в которые были вложены большие средства и силы».

В январе зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин заявил, что Роскомнадзор поэтапно блокирует работу Telegram, в том числе замедляя передачу медиафайлов. По словам сенатора, такие меры применяются из-за отказа мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений. Шейкин порекомендовал пользоваться «только национальными мессенджерами».