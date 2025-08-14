WhatsApp* «противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение», говорится в заявлении компании, опубликованном в соцсетях. После начала блокировки звонков в приложении команда мессенджера намерена продолжить «делать все возможное», чтобы сохранить присутствие в России.

В заявлении сказано, что WhatsApp* конфиденциален и «по умолчанию защищен сквозным шифрованием».

«Российские власти пытаются блокировать WhatsApp* для более 100 млн наших пользователей в стране. Мы продолжим делать все возможное, чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалась доступным для людей по всему миру, включая в России», — сообщили в компании.

В Telegram, комментируя решения Роскомнадзора (РКН), заявили Forbes, что мессенджер «активно борется с вредоносным использованием своей платформы, включая призывы к саботажу, насилию и мошенничеству». Модераторы сервиса с помощью нейросетей и машинного обучения отслеживают общедоступные разделы платформы и принимают жалобы на вредоносный контент, ежедневно удаляя миллионы подобных материалов, говорится в заявлении.

Кроме того, в Telegram отметили, что в мессенджер были добавлены «детализированные настройки конфиденциальности для звонков», которые позволяют пользователям мессенджера определять, от кого принимать звонки, или полностью отключить их.

Роскомнадзор 13 августа объявил о «частичном ограничении» звонков через Telegram и WhatsApp*. В ведомстве такое решение объяснили необходимостью «противодействия преступникам», заявив, что голосовые вызовы в иностранных мессенджерах используются мошенниками для вымогательства денег и вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. В Минцифры заявили, что доступ к звонкам в этих сервисах будет восстановлен «в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства».

Источник «Коммерсанта» на телеком-рынке ранее рассказал, что выборочную блокировку звонков в Telegram и WhatsApp* начали тестировать 1 августа. С 10 августа наблюдались сбои в работе этих сервисов.

Как сообщал «Осторожно Media» со ссылкой на источники, заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах попросили операторы «большой четверки» — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2. Компании считают, что такое решение поможет решить проблему кибермошенничества и предотвратит полную блокировку зарубежных мессенджеров, потому что «будут сняты основные претензии силовиков», говорится в публикации.

После введения ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp* трафик на сетях российских операторов связи на 9-25%, пишет «Коммерсант».

*принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена