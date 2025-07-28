Журналистка Анастасия Кашеварова заявила, что с 1 августа в России якобы заблокируют WhatsApp и сервисы VPN. О том, что мессенджеру придется уйти из страны, говорил и первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Глава комитета Сергей Боярский назвал подобные сообщения вбросами, а Роскомнадзор призвал доверять только официальной информации. Подробнее — в материале RTVI.

«Заблокировать обитель зла»

27 июля Кашеварова написала в телеграм-канале, что WhatsApp и VPN якобы заблокируют в России с 1 августа.

«WhatsApp — один из самых гнилых мессенджеров. Мессенджер мошенников, вербовщиков и ВСУ. Все читается и прослушивается. Сколько маршрутов журналистов, военных на СВО было узнано противником через WhatsApp, сколько погибших», — отметила она.

Кашеварова добавила, что через этот мессенджер строятся «мошеннические схемы по краже» денег у россиян и распространяются «письма счастья».

«Этот мессенджер полностью работает на противника. <…> Заблокировать в первую очередь — это обитель зла», — подчеркнула журналистка.

По ее словам, WhatsApp якобы должны были заблокировать еще 1 июля, а силовики «уже пробовали» блокировать мессенджер на части российской территории. Там, где WhatsApp не работал, граждане не получали звонки и сообщения от мошенников, пишет Кашеварова.

Она предположила, что у мессенджера есть защитники и лоббисты, которые «не понимают, что поток информации исходящий и входящий через мессенджер сильно бьет по России». Журналистка утверждает, что на блокировке WhatsApp настаивают силовики, которым противостоят «недалекие политики».

«Так что я тут на стороне наших силовиков. Блокируйте, ребята. Работайте, братья. <…> Я очень надеюсь, что дата блокировки не сдвинется. И никакие гнилые политики, обслуживающие США и их интересы, не помешают работе наших силовиков», — заявила Кашеварова.

Первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин в середине июля заявил, что WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. По его словам, мессенджер с большой долей вероятности попадет в список программного обеспечения из недружественных стран, подлежащего ограничениям.

По мнению Горелкина, претендентом на долю WhatsApp станет российский национальный мессенджер МАХ. Депутат добавил, что в нем будет ряд уникальных функций, например, интеграция с госсервисами, электронная подпись и так далее. 28 июля Горелкин выразил мнение, что МАХ «попробует отвоевать долю в честной конкурентной борьбе, а не с помощью блокировок».

«Нелепый вброс»

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал сообщения о блокировке WhatsApp «очередным нелепым вбросом выходного дня»

«Зачем-то позволяют себе некоторые наши коллеги. Слухи комментировать, конечно же, не буду», — заявил он Газете.Ru».

На следующий день он снова затронул эту тему, написав в своем телеграм-канале, что «не может позволить себе комментировать слухи и сомнительные вбросы несостоятельных источников».

В пресс-службе Роскомнадзора призвали доверять только официальной информации относительно возможной блокировки WhatsApp.

«Решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке и оперативно доводятся до сведения общественности через официальные каналы коммуникации», — цитирует пресс-службу ведомства «Интерфакс».

«Судьба WhatsApp предрешена»

Кашеварова после заявления Боярского обвинила его в защите и лоббировании интересов «мессенджеров экстремистов». Журналистка упрекнула депутата в том, что он не видел «папки рыдающих бабушек», которых «развели» в WhatsApp мошенники с Украины, и «тысячи подростков, которые завербованы, сдают свои номера в WhatsApp и по указу ГУР и СБУ выходят с американскими флагами к российским ведомствам».

«Судьба WhatsApp предрешена, даже если лоббисты побежали обивать пороги и умолять не блокировать мессенджер. А защищать вражеский WhatsApp и всячески лоббировать интересы кибертеррористов и врагов России — это статья 275 УК РФ „Государственная измена“», — написала блогер.

Журналистка также раскритиковала Госдуму за то, что она «два года принимала» закон об уголовной ответственности для дропперов, через которых «украинские мошенники выводят миллиарды украденных средств у граждан РФ». По словам Кашеваровой, деньги выводили из страны и направляли на поддержку ВСУ.

Она напомнила, что лишь недавно принят и закон об ответственности за сдачу номера в аренду, в то время как «у нас 60 тысяч подростков через WhatsApp работают на Украину». Кроме того, журналистку возмутило, что «никакой ответственности» и блокировки не предусмотрено за «сливы» личных данных российских военнослужащих, из-за которых, по словам Кашеваровой, погибали бойцы.