Сразу несколько законов вступят в силу в июле. С первого числа по всей России подорожали коммунальные услуги, банки обязали соблюдать новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) при выдаче ипотеки, мигрантам усложнят экзаменационные задания, а дропперов будут наказывать еще более сурово. Что известно о нововведениях — в материале RTVI.

Дропперов отправят в тюрьму

О вступающих в силу законах в телеграм-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он сообщил о введении с 5 июля дополнительных мер по защите россиян от мошенников.

«Тем, кто приобретает чужие банковские карты, использует их для вывода денежных средств, полученных обманным путем, грозит до шести лет лишения свободы», — высказался Володин о наказании для мошенников.

Он уточнил, что уголовное наказание предусмотрели и для дропперов — тех, кто передает свои банковские карты и данные счетов злоумышленникам из корыстных побуждений.

Закон вносит изменения в статью 187 УК РФ <…> Теперь в ней прямо предусмотрена ответственность для граждан, которые передают свою банковскую карту (счет), электронные средства платежа или данные для доступа к ним другим лицам, зная, что эти данные будут использоваться для совершения неправомерных операций.

Максимальное наказание за такие действия составит до шести лет лишения свободы. Однако санкции варьируются в зависимости от тяжести и обстоятельств совершенного преступления.

За мигрантами усилят контроль

С 1 июля иностранцам, не сдавшим биометрию, начали отключать мобильную связь, сообщили в пресс-службе Минцифры.

«С начала этого года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС). При этом им разрешено оформить на себя не более десять сим-карт», — отметили в министерстве.

В Минцифры уточнили, что в ЕБС зарегистрировались и оформили договоры связи по новым правилам уже более двух миллионов иностранцев.

Теперь данные о прохождении дактилоскопии мигрантами будут отражаться в специальном регистре.

«В регистре сведений о населении появится информация о прохождении мигрантами обязательной дактилоскопической регистрации», — написал председатель Госдумы.

Речь идет об иностранцах и лицах без гражданства, прибывших в Россию на срок более 90 дней.

Экзамены по-новому

Желающим получить вид на жительство в России или патент предстоит сдать экзамены по русскому языку по новым правилам. Задания на аудирование и говорение будут сложнее, изменения вступят в силу 10 июля, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«В экзамене для получения разрешения на работу или патента увеличено количество заданий по аудированию, теперь таких заданий будет четыре вместо двух», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что меры направлены на повышение «объективности результатов тестирования в части владения русским языком и стимулирования иностранных граждан, которых хотят жить и работать в России, к его изучению».

Тарифы на ЖКУ выросли

В среднем тарифы на жилищно-коммунальные услуги в стране вырастут на 11,9%. Однако подорожание не будет одинаковым по всей стране: серьезнее всего, на 21,1% коммуналка вырастет в Пермском крае, а незначительнее всего, на 8,6% — в Амурской области.

«В среднем платеж вырастет от 500 до 1000 руб., но для кого-то и на 1,5 тысячи в месяц», — спрогнозировал руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев.

Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг заявил, что парламентарии попросили Федеральную антимонопольную службу объяснить причины роста тарифов на ЖКУ. ФАС пока не ответила.

Новые ограничения для ипотеки

С 1 июля в стране начали действовать макропруденциальные лимиты (МПЛ), право на их введение ЦБ получил в апреле.

Речь идет об ограничении выдачи ипотеки высокорискованным заемщикам — клиентам банков с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой. Как объясняли в Банке России, ограничения вводят для снижения рисков и самих ипотечников. Доля таких займов не должна будет превышать установленные значения в общем объеме выдачи ипотеки.

Соцвклады и банковские счета

С 1 июля системно значимые российские банки будут открывать специальные счета и вклады для клиентов, получающих социальную поддержку. Они смогут открыть по одному счету и вкладу, предельный размер которого составит 50 тыс. руб., а ставка будет равна максимальной для вкладов физлиц на срок до года в этом банке.

Срок соцвклада — один год с возможностью продления. Ставка для социального счета до 50 тыс. руб. — не менее половины ключевой ставки. За открытие и обслуживание, переводы денег с соцсчета в размере не более 20 тыс. руб. в месяц платить не нужно.

Другие нововведения

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что 24 июня вступил в силу закон, позволяющий заочно привлекать иноагентов к ответственности за нарушение порядка деятельности.

«Это касается в том числе правонарушений, совершенных за рубежом. Даже находясь за пределами России, иноагенты должны осознавать, что не уйдут от наказания за несоблюдение наших законов», — написал депутат.

Законодатели сохранили отсрочку наказания для беременных россиянок.

Это касается беременных женщин, женщин с детьми до 14 лет и мужчин — единственных родителей ребенка младше 14 лет. Отсрочка наказания будет отменяться судом при совершении осужденным тяжкого или особо тяжкого преступления.

Законодатели ужесточили наказание за возбуждение вражды и ненависти. Теперь за эти действия с угрозой насилия будет сразу наступать уголовная ответственность. Ранее она наступала после привлечения к ответственности административной.

С 5 июля вступит в силу закон, увеличивающий лимиты по европротоколу.

Максимальная сумма возмещения по ОСАГО при оформлении документов о ДТП без вызова сотрудников полиции (европротокол) при разногласиях между участниками аварии повышается со 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Это касается аварий, участники которых сфотографировали повреждения автомобилей.

Ужесточили законодатели и уголовную ответственность за незаконное получение и разглашение банковской тайны.

Теперь за такие преступления будут лишать свободы на срок до пяти лет со штрафом до пяти миллионов рублей. Если деяние повлекло тяжкие последствия, то совершивших их лиц могут отправить за решетку на срок до семи лет.