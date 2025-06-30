Уже с 1 июля 2025 года в России повысят коммунальные тарифы. Индексация станет одной из самых серьезных за последние годы, в среднем она составит 11,9%, однако будет варьироваться в зависимости от регионов. В Госдуме в связи с повышением цен возникли вопросы, парламентарии обратились за разъяснениями в Федеральную антимонопольную службу. Как изменятся цены, почему правительство решило повысить стоимость услуг, и как сэкономить на ЖКУ — в материале RTVI.

География цен

Власти предупреждали о грядущем повышении цен еще в прошлом ноябре. Расчеты утвердили в распоряжении №3287-р правительства. Из него следует, что в среднем тарифы проиндексируют на 11,9%, однако в каждом регионе стоимость жилищно-коммунальных услуг вырастет по-разному.

Серьезнее всего, на 21,1%, стоимость услуг вырастет в Пермском крае. На 19,8% больше придется платить жителям Кемеровской области, на 19,1% — в Северной Осетии. На 18% больше суммы будут в квитанциях жителей Мордовии и Челябинской области, на 17,6% — Ингушетии, на 17,5% — Татарстана и Дагестана, на 15,5% — Алтайского края. Жителям Москвы, Новгородской, Мурманской, Ярославской и Ленинградской областей придется выделять на коммуналку на 15% больше.

В Амурской области тарифы проиндексируют на 8,6%, в Республике Алтай — на 8,8%, в Ханты-Мансийском автономном округе — на 9%, на Ямале и в Чечне — на 9,2%.

В предыдущий раз тарифы на ЖКУ повышали 1 июля 2024 года, рассказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. Тогда индексация составила в среднем 9,8%, а в 2022 году цены поднимали дважды, повышение составило 19,5%.

«Уровень индексации будет дифференцирован по регионам — субъекты с более высоким уровнем экономического развития получат больший коэффициент роста тарифов. Некоторые регионы, напротив, столкнутся с более щадящим режимом изменения цен, что можно сравнить с политикой выравнивания уровня жизни в советский период», — отметил Морковкин.

«Непонятно, чем руководствуются»

Комитет Госдумы по защите конкуренции попросил ФАС объяснить причины роста тарифов на ЖКУ. Предложение председателя комитета Валерия Гартунга одобрило большинство депутатов.

В то же время они отклонили похожее поручение группы коммунистов во главе с Алексеем Куринным. Те просили комитеты Госдумы запросить у правительства объяснения, почему в ряде регионов тарифы на ЖКУ проиндексировали выше официального уровня инфляции.

«Потому что нормативная база, в общем-то, не менялась, и постановлением правительства утверждена методика расчета определения этих индексов. Если до этого они всегда соответствовали инфляции, а последние три года они выше инфляции, тогда непонятно, чем руководствуются соответствующие подразделения правительства, которые готовят распоряжение», — заявил Куринный.

Он добавил, что в России стали принимать индексы «гораздо выше инфляции». По словам депутата, в этой сфере все должно быть «прозрачно и понятно».

Как отметил глава думского комитета по экономполитике Максим Топилин, предложение Гартунга достаточное, потому что «ФАС обладает всей полнотой информации и обладает еще и полномочиями и функциями контроля за тарифами в регионах».

«Вопрос важный»

Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг рассказал RTVI, что обращение в ФАС ушло еще в четверг, 26 июня.

«По закону ответ должен быть в течение месяца, но мы постараемся ускориться, будем спрашивать. И вопрос важный. Госдума получит информацию о причинах роста тарифов на коммунальные услуги и их экономической обоснованности. Потом мы, может, сами еще проверим, посмотрим, оценку дадим, будем изучать, будем смотреть, какие факторы повлияли на рост тарифов и делать выводы будем», — подчеркнул депутат.

По его словам, в процессе обсуждения могут появиться рекомендации правительству. Гартунг призвал не забегать вперед, парламентарии будут «действовать в зависимости от того, что мы увидим».

Причины роста тарифов

Разницу в степени индексации цен в регионах можно объяснить большой потребностью в развитии коммунальной инфраструктуры, рассказал руководитель проекта направление «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Игорь Колесников. По его словам, коммунальщиком необходимо привлекать больше средств для реализации инвестиционных программ, сообщила «Российская газета».

К тому же власти стараются выровнять уровень тарифов на ЖКУ в разных муниципалитетах одного региона. Колесников добавил, что предельные индексы существуют более десяти лет, а до этого тарифы самостоятельно устанавливали в городах и регионах. Там, где цены «отставали» от инфляции, появилась необходимость более резкого повышения.

Генеральный директор управляющей компании «Терра» Юлия Федорова заявила, что повышение продиктовано инфляцией, ростом расходов на обслуживание инженерной инфраструктуры, повышением зарплат инженерам и специалистам в сфере ЖКХ, обновлением приборов учета и другими факторами.

«Тариф — это не просто сумма, а отражение объективных экономических процессов в стране и в отрасли», — объяснила она.

Причины повышения тарифов кроются не только в изношенности основных фондов и росте аварийности, добавил профессор Высшей школы экономики Сергей Сиваев.

«Не меньшая проблема — в низких зарплатах и непрестижности труда. Кроме того, при жестких ограничениях на рост тарифов приходится увеличивать объемы бюджетной помощи сектору. За прошлый год, по оценкам, это более 500 млрд рублей» — процитировала его «Российская газета».

Как изменятся платежи

Юлия Федорова предположила, что ежемесячные платежи в среднем увеличатся на 500 рублей и более. Конечная сумма будет зависеть от площади квартиры, потребления ресурсов и состава семей. Она напомнила, что УК не устанавливают стоимость коммунальных услуг, но транслируют изменения, утвержденные органами власти. Собственники помещений в многоквартирных домах вправе утверждать на общих собраниях плату за жилищные услуги, отметила собеседница «Газеты.Ru».

«В данном случае управляющая компания будет выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества дома в рамках платы, которую утвердили жители», — объяснила она.

Член Экспертного совета при комитете Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Склянчук рассказал, что в 2024 году средний платеж за «коммуналку» составлял 4000-4200 руб.

«К нему мы прибавляем, условно говоря, 20% — 840 рублей. Получается, что в августе 2025-го придется заплатить порядка 5000 руб.» — процитировал его «Московский комсомолец».

Эксперт призвал не забывать про сопутствующие услуги УК, которые тоже обычно индексируют в пределах инфляции. Поэтому, отметил Склянчук, среднестатистическому россиянину придется выложить за ЖКУ условные 5200 руб. вместо 4000.

По мнению руководителя направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры» Сергея Сергеева, уже сейчас средний платеж за «однушку» в России составляет примерно 4500 в месяц.

«В среднем платеж вырастет от 500 до 1000 руб., но для кого-то и на 1,5 тысячи в месяц», — констатировал он.

Как добавил Игорь Колесников, платежка за коммунальные услуги в среднем вырастет на 10-12% при разбросе по регионам от 8 до 20%.

«По сути, жители разных регионов одной страны оказываются в разных экономических условиях: у кого-то плюс 500 руб., у кого-то — плюс 1,5 тысячи. Логика этих колебаний — туманна. Региональные власти отчитываются, что рост устанавливается «с учетом возможностей населения», но критерии этих «возможностей» не афишируются», — подчеркнул руководитель проекта направление «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города».

Как сократить расходы на ЖКХ

Сенатор Олег Голов рассказал «Аргументам и фактам», что снизить размер платежей за воду и газ можно благодаря установке счетчиков. В этом случае платить придется по факту потребления ресурсов, а не по установленном по «верхней планке» нормативу.

Снизить счета за свет можно благодаря многотарифному счетчику.

«Это позволит использовать более дешевый ночной тариф, например, запускать стиральную машину или посудомойку ночью и экономить на этом. Кроме того, стоит заменить обычные лампочки на светодиодные, поставить аэраторы на краны, чтобы меньше расходовать воду, и следить, чтобы не было протечек», — объяснил сенатор.

Жителям частных домов он посоветовал заключать договоры с региональными операторами и переходить на раздельный сбор отходов. По словам Голова, не стоит забывать проверять квитанции: «иногда там появляются ненужные услуги, от которых можно отказаться». Сенатор призвал оплачивать счета вовремя, чтобы не платить штрафы.

Юлия Федорова посоветовала устанавливать терморегуляторы на радиаторы, а также утеплять окна и двери.

«Также государство предоставляет субсидии семьям, чьи расходы на ЖКХ превышают определенный процент от дохода. Он установлен постановлением правительства в размере 22%. Но регионы могут самостоятельно снизить этот порог. Например, в Санкт-Петербурге он составляет 14%. Для получения субсидии необходимо подать заявление в МФЦ или через Госуслуги», — добавила гендиректор управляющей компании «Терра».

Она отметила, что для получения субсидии у семьи не должно быть подтвержденных судом непогашенных задолженностей.