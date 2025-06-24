Депутаты Госдумы намерены запросить у ФАС разъяснения по поводу роста цен на тарифы ЖКХ, рассказал RTVI глава думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг. Он отметил, что если «не обуздать естественные монополии», то не удастся справиться с инфляцией и, как следствия, снизить ключевую ставку.

«При обсуждении повестки многие депутаты из регионов высказали опасения, что в регионах повышаются цены с 1 июля на услуги естественных монополий в сфере ЖКХ — на тепло, на электроэнергию, водоснабжение, водоотведение. Причем разброс очень большой. Он не только по регионам большой, но он еще и по органам местного самоуправления — и 20%, и 30%. При этом предельный уровень инфляции, который заложен в бюджете, — 1,9%», — рассказал Гартунг.

Он подчеркнул, что многих россиян волнует эта проблема, и они обращаются к депутатам по этому вопросу в своих регионах.

«В связи с этим я предложил председателю Госдумы поручить нашему комитету подготовить протокольное поручение, чтобы мы запросили у ФАС, на какие размеры повышаются цены на услуги естественных монополий и их обоснованность», — сообщил депутат.

Решение по поводу обращения депутатов в ФАС примет палата парламента после того, как ей будет представлен проект протокольного поручения — прим. RTVI.

Гартунг напомнил, что тарифы утверждают региональные энергетические комиссии, а их обоснованность проверяет ФАС. Он добавил, что депутаты запросят у антимонопольного ведомства информации данные по регионам, после получения которых ситуация будет тщательно проанализирована.

Собеседник RTVI не исключил, что в связи с этим депутаты, возможно, «будут давать какие-то поручения правительству».

«Потому что пока ты не обуздаешь естественные монополии, ты не снизишь в целом инфляцию. А пока ты не снизишь в целом инфляцию, ты не снизишь ключевую ставку. А пока не снизишь ключевую ставку, у тебя не будет роста экономики. Это замкнутый круг. Соответственно, мы не сможем добиться цели, о которой на ПМЭФ сказал президент, что ни в коем случае не допустить стагнации», — сообщил Гартунг.

На вопрос, стоит ли ожидать, что тарифы могут замедлить рост, Гартунг ответил, что пока забегать вперед не стоит. При этом он уточнил, что уже были прецеденты, когда «активная политическая позиция отдельных депутатов приводила к тому, что решения о повышении, например, тарифов отменялись».

«Есть такие прецеденты. Например, Челябинская городская дума отказалась повышать тарифы», — сказал он.

Ранее 24 июня лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов во время выступления перед журналистами, говоря об июльском повышении тарифов на ЖКУ, напомнил, что они повышаются на 11,9%, а на электроэнергию — на 12,6%.

При этом, добавил он, правительство «поручило ресурсоснабжающим компаниям направить на модернизацию 1,5% выручки».

«А остальное куда? Детишкам на молочишко? А нужно отремонтировать только изношенных труб 200 тыс. км. Это что за ерунда? Что касается повышения тарифов на электроэнергию, ничего, что взяли и перенесли сроки введения в эксплуатацию четырех теплоэлектростанций? А с народа деньги берут. Ребята, так вы ничего не модернизируете, ничего не делаете, только собираете деньги с людей», — сообщил депутат журналистам.

Миронов напомнил про слова вице-премьера Марата Хуснуллина, который в апреле сказал, что «можно на 20% снизить тарифы, если улучшить работу системы, перестать воровать и навести порядок».

По его мнению, главная проблема в том, что все ресурсоснабжающие компании в частных руках, то есть «они предпочтут продолжать собирать прибыль, а не ремонтировать сети».

«Ничего они делать не будут. А если бы это было государственное предприятие, то мы были бы уверены, что те деньги, которые платят, шли бы туда. А сейчас они оседают в карманах», — заявил Миронов.