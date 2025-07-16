Комитет Госдумы по госстроительству одобрил пакет поправок, вводящих штрафы за умышленный поиск в интернете и соцсетях, в том числе через VPN, заведомо экстремистских материалов, передает корреспондент RTVI.

Законопроект предлагается обсудить во втором чтении 17 июля. Совет Думы определит дату рассмотрения поправок на заседании 16 июля.

Законопроект, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), был внесен в октябре 2024 года депутатами во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. В документе прописывался набор мер для регуляции транспортно-экспедиционной деятельности. В январе 2025 года Госдума приняла законопроект в первом чтении. Ко второму чтению законопроекта правительство, депутаты и сенаторы внесли в Госдуму поправки в КоАП об ужесточении административной ответственности за нарушения ПДД, а также нарушения в сфере связи и информации.

Правительство предложило дополнить КоАП статьей 13.53 «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен», то есть через VPN. Штраф за «умышленный поиск» таких материалов для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

За «распространение рекламы» VPN-сервисов граждан будут штрафовать на сумму от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, должностных лиц — от 80 тыс. до 150 тыс. рублей, а юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Что не считается нарушением

В случае принятия поправок россиян не оштрафуют за доступ в Instagram* и на заблокированные ресурсы, штрафы последуют за поиск экстремистских материалов, пояснил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. Акцент в поправках делается на регулирование провайдеров, а не на массовое наказание пользователей, добавил он.

«Если доступ [к запрещенным ресурсам] осуществляется через анонимайзеры или VPN, и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую — если он не распространяет или не использует VPN для противоправных целей», — объяснил Шейкин.

Сенатор добавил, что обсуждение VPN-сервисов в СМИ, блогах и соцсетях не расценивается как реклама.

«Если человек делится мнением, обсуждает плюсы и минусы технологии — это не реклама, и, соответственно, не подпадает под запрет», — сказал он.

Шейкин привел в пример запрет рекламы алкоголя и табака в России, что не запрещает их покупку и употребление совершеннолетними людьми.

«Доказать злой умысел будет сложно»: что говорят депутаты и юристы

Более подробно вопрос о том, как будут находить нарушителей и привлекать их к ответственности, планируется обсудить на пленарном заседании Госдумы, сообщил RTVI депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«Когда вводится административное наказание, мы должны понимать, что это не просто ввели, чтобы оно было, — значит, на сегодняшний момент это актуально. Раз актуально, значит, вводится наказание, значит, знают и понимают, как это будет реализовано. <…> Поинтересуемся у Минюста, у других структур», ― сказал парламентарий.

Фракция «Новые люди» не поддержит поправки, передает корреспондент RTVI со ссылкой на замглавы фракции Владислава Даванкова.

«Как это будет работать в случае принятия — вопросов очень много. Можно ли входить в сеть, запрещенную в Российской Федерации, или нет? А что, если ты случайно нажал, а что, если кто-то из знакомых прислал, например, пожилому человеку ссылку, он перешел по ней, и все, получается, штраф. По такому принципу мы должны штрафовать вообще всех, например, тех, кто поддался на мошенничество?» — завил Даванков.

Он отметил, что в случае принятия законопроекта в России появится прецедент взимания штрафов за потребление контента, что происходит «зачастую совершенно случайно».

«Доказать злой умысел будет очень сложно. Поэтому будем смотреть, изучать с юристами», — заключил депутат.

Комитет по информационной политике не рассматривал поправку о штрафах за поиск экстремистских материалов и ждет пленарного заседания с разъяснениями, сообщил RTVI первый зампред комитета Антон Ткачев.

«Если, к примеру, человек зашел на запрещенный в РФ портал Meta*, — тот же запрещенный Instagram* или другой какой-то сервис, — то за это, конечно, штрафовать не будут. Но если будет доказан умысел, что пользователь прошел все преграды, которые поставило в том числе государство, к тому или иному экстремистскому контенту и зачем-то хочет с ним ознакомиться и этот контент потреблять, то, конечно, это является, скорее всего, умыслом противоправного действия», — сказал Ткачев.

По его словам, использование VPN само по себе тоже не является правонарушением, в отличие от его рекламы на различных площадках.

«Поэтому в этом смысле самое главное, как будет работать правоприменительная практика и как будет доказываться со стороны силовых структур умысел — это пока вопрос. Мы, соответственно, тоже ждем разъяснения авторов этой поправки на пленарном заседании», — заключил Ткачев.

В законопроекте речь идет о поиске экстремистских материалов, включенных в федеральный реестр Минюста, пояснил Baza юрист Дмитрий Джулай.

«Беда в том, что в этом списке нет самих картинок или музыки как примера — есть только их текстовое описание. И это дает некую свободу правоприменителю», — отметил он.

По мнению адвоката Вадима Багатурии, у силовиков не получится «докопаться до каждого».

«Не хватит никаких мощностей ни у МВД, ни у ФСБ, ни у прокуратуры, ни у Следственного комитета, ни у судебных приставов вместе взятых», — сказал он NEWS.ru.

Багатурия предположил, что поправки будут действовать против распространителей найденного экстремистского контента.

После принятия поправок полицейские смогут более активно проверять устройства россиян, а пользователи будут чаще прибегать к режиму инкогнито в браузерах, предположил в разговоре с Forbes специалист по цифровой безопасности юрист Станислав Селезнев.

«Для выявления такого нарушения можно использовать историю поисков в аккаунте Google либо на изъятом устройстве проверять историю браузера и результаты автозаполнения», — сказал он.

Кроме того, выявлять читателей запрещенного контента могут операторы связи, интернет-провайдеры, владельцы поисковых систем и администраторы общедоступных Wi-Fi точек — если трафик пользователей не защищен специальными средствами.

При этом сама по себе информация о посещении запрещенных страниц не указывает на нарушение, поскольку не свидетельствует об умышленном поиске экстремистских материалов, отметил в разговоре с Baza адвокат Евгений Гибадуллин.

15 июля Госдума приняла поправки, которые позволяют признавать объединения экстремистскими на основании приговора по соответствующей статье 282.1 УК в отношении хотя бы одного ее участника. Сейчас для этого требуется отдельное решение суда о запрете или ликвидации организации.

Передача сим-карт

Также правительство предлагает штрафовать россиян и бизнес за «незаконную передачу» своих сим-карт третьим сторонам. Для граждан штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, если их действия не содержат признаков уголовно наказуемых.

Штраф за незаконную передачу оформленных на бизнес сим-карт составит: для ИП — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Особо оговаривается, что передача корпоративных сим-карт работникам в рамках договора наказываться не будет.

Штрафы также не не будут применяться при передаче номеров близким родственникам ― супругам, родителям, детям, бабушкам, дедушкам, внукам, братьям и сестрам, сообщил ТАСС сенатор Артем Шейкин. Ответственность также не наступит в случае «безвозмездной и кратковременной» передачи телефона или сим-карты другому человеку для звонка в личных целях.

Передача аккаунтов

Поправки в КоАП также предполагают введение штрафов за передачу другому лицу «информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя» в интернете.

Согласно изменениям, такое деяние, если оно не содержит признаки уголовно наказуемого, влечет штраф для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

При этом нарушением не будет считаться передача данных для регистрации «для правомерного использования» интернет-ресурса по поручению пользователя или с его согласия.

Поправки предусматривают и уголовное наказание за организацию деятельности по передаче информации для входа в аккаунты пользователей.

Еще один поддержанный комитетом Госдумы по госстроительству законопроект вводит в УК новую статью 272.1 «Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и (или) распространения».

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 3 млн рублей, если деяния повлекли тяжкие последствия либо совершены организованной группой.

При этом уточняется, что «действие статьи не распространяется на случаи обработки персональных данных физическими лицами исключительно для личных и семейных нужд».

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин назвал поправки о передаче сим-карт и аккаунтов третьим лицам своевременными, учитывая рост числа «преступных схем, которые основаны на использовании чужой цифровой личности».

«Но подчеркну: в уголовной плоскости окажутся лишь те эпизоды передачи аккаунтов и SIM-карт, которые привели к совершению преступлений, либо в целях террористической и экстремистской деятельности», — уточнил депутат.

Сервисам для геймеров, которые предлагают аренду игровых аккаунтов Steam или PlayStation Network, по словам Горелкина, «уголовной ответственности бояться не стоит — в отличие от ресурсов, которые торгуют доступом к чужой электронной почте и “Госуслугам”». Он также посоветовал «призадуматься» пользователям таких сайтов.

Отказ пропустить спецтранспорт

Группа депутатов во главе с Василием Пискаревым предложила увеличить наказание для автомобилистов за отказ пропустить спецтранспорт с включенными синими мигалками и сиреной. Нарушителям будет грозить штраф от 7,5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.

Сейчас такое нарушение влечет штраф в размере от 4,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей или лишение прав на срок от трех месяцев до одного года.

Аналогичное наказание вводится за отказ пропустить транспорт без специальных цветографических схем, надписей и обозначений, но с включенными мигалками красного и синего цветов и сиреной, а также автомобиль сопровождения.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена