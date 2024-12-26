Ждать в 2025 году введения штрафа за использование VPN вряд ли стоит, заявил RTVI замглавы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков отметил, что пока нет законопроекта, обсуждения на этот счет бессмысленны.

«На мой взгляд, в 2025 году введения штрафов за использование VPN ждать не стоит. Связано это с тем, что достаточно большое число различных приложений сегодня используется нашими гражданами с применением VPN. Мы понимаем, что его используют десятки миллионов человек», — сказал он.

Вместо этого, продолжил депутат, Роскомнадзор и Минцифры, скорее всего, «сделают главный акцент на блокировку незаконных VPN-сервисов» и начнут применять более жесткие меры по отношению к тем, кто «использует это в незаконных коммерческих целях — вымогательство, подмена номеров, мошеннические схемы».

«Это возможно — усиление борьбы со стороны государства. Думаю, что задача Роскомнадзора — ограничить именно мошеннические схемы использования. Поэтому здесь совместно с ФСБ, с другими нашими службами будет усилена борьба, что называется, с “последней милей” — кол-центры, дропперы, которые используются для получения денежных средств, работа с банками, чтобы они более стремительно выявляли и блокировали те или иные возможности», — спрогнозировал Свинцов.

В этой ситуации, считает парламентарий, особое внимание будет уделено работе с мобильными операторами.

«Практически у всех уже есть технологическая возможность выявлять и подменные звонки, и массовые обзвоны. Но тем не менее борьба с этим феноменом пока еще идет по инициативе самих операторов. Кто-то за это берет деньги, и некоторые банки по своей инициативе все это делают», — рассказал Свинцов.

По его мнению, в вопросе незаконного использования VPN должно быть «единое системное решение о том, что это обязательно для всех».

«То есть должны объединиться Роскомнадзор, Минцифры, ФСБ, все банки, Центробанк, все мобильные операторы. [Должна появиться] единая система блокировки любых массовых обзвонов, массовых рассылок и, безусловно, молниеносная блокировка любых переводов, если у этих переводов есть какие-то подозрительные обстоятельства», — убежден депутат.

Свинцов подчеркнул, что задача властей — «усложнить жизнь мошенникам, а не нашим гражданам».

«Если похищение 1 рубля будет стоить 2 рубля, это станет просто невыгодно. Поэтому задача — максимально жестко пройтись по инфраструктурным местам: это мобильные операторы, интернет-операторы, банки и регуляторы. Если это будет единая система, то я уверен, что мошенникам станет экономически невыгодно этим заниматься», — поделился он.

В разговоре с NEWS.ru Свинцов сказал, что нужно «наладить взаимодействие, которое позволит реальным образом прекратить поток мошеннических средств, идущих сегодня на Украину, а далее — на финансирование ВСУ». Он напомнил, что кроме VPN мошенники пользуются мобильными телефонами и мессенджерами.

Синельщиков заявил RTVI, что вопрос введения штрафов за использование VPN не обсуждается в Госдуме на официальном уровне, разве что «где-то в коридоре или в кулуарах». При этом он признал, что такого рода инициатив «множество у всех депутатов, и не только депутатов».

«Обсуждение в Думе с чего начинается? С законопроекта. Тогда мы начинаем говорить, обсуждать, и достаточно активно — и на заседаниях комитета, и вне заседаний. Иногда бывает обсуждение, доходящее до перебранок, даже до ссор. Это когда есть законопроект. А нет законопроекта — что обсуждать-то? Другое дело, что если вы позвоните — журналисты, то начинается какая-то, извините меня за такое слово, возня. Но она тут же затухает», — рассказал парламентарий.

Ранее Hi-Tech Mail со ссылкой на экспертов сообщил, что в России могут ввести административную ответственность за использование VPN. Один из собеседников издания предположил, что при необходимости операторы могут передавать Роскомнадзору данные о том, что конкретный пользователь включил VPN, а потом этому россиянину «прилетит штраф, например, на “Госуслуги”, как это сейчас работает с налогами и штрафами за превышение скорости на дороге».

«Скорее, такие штрафы будут небольшими, но регулярными. Можно считать это платой за доступ в зарубежный интернет», — рассуждал эксперт.

Основатель IT-компании TIQUM Юрий Гизатуллин заявил Hi-Tech Mail, что технически Роскомнадзор может отслеживать VPN у конкретных граждан, но вряд ли это получится сделать в масштабах всей страны, поскольку понадобится «гигантских ресурсов».

Штрафы за VPN Гизатуллин назвал маловероятными, поскольку, по его словам, практически невозможно определить, законно или нет использовался этот сервис. Даже если и будет введено административное наказание, то применять его будут не массово, а для «показательных карательных акций», выразил уверенность эксперт.