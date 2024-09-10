Роскомнадзор (РКН) планирует потратить почти 59 млрд рублей на обновление системы блокировки интернет-ресурсов, что позволит надзорному ведомству эффективнее ограничивать доступ к VPN-сервисам. Это следует из данных федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности», сообщает Forbes.

Согласно данным проекта, в период с 2025 по 2030 год РКН намерен модернизировать старые, а также внедрить новые технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые устанавливают на сетях интернет-провайдеров и операторов связи для отслеживания запрещенного трафика. В случае его обнаружения ТСПУ блокируют или замедляют доступ к запрещенным ресурсам, уточняет Forbes. По информации издания, устанавливают и обслуживают эти устройства специальные службы, подконтрольные РКН.

В документе поясняется, что обновление системы необходимо по причине «развития сетей и ежегодного роста объема трафика». Модернизацию системы блокировки в РКН оценили в 58,97 млрд рублей. Предполагается, что эти средства будут поступать из федерального бюджета в течение пяти лет.

«Развитие автоматизированной системы обеспечения безопасности позволит увеличить пропускную способность ТСПУ, установленных на узлах связи, до 725,6 Тбит/с и повысить уровень эффективности ограничения доступа к средствам обхода блокировок VPN до 96%», — говорится в документации к проекту, которую приводит Forbes.

По информации издания, ответственным исполнителем за модернизацию системы назначен заместитель руководителя РКН Олег Терляков, а всего федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности» — замглавы Минцифры Александр Шойтов.

В пресс-службе РКН уточнили, что оборудование для ТСПУ закупается и устанавливается каждый год, начиная с 2020 года, поскольку «сети операторов развиваются — количество трафика растет, узлы меняются, добавляются». В Роскомнадзоре отметили, что ТСПУ «должны соответствовать этим изменениям».

ТСПУ начали использовать в сетях всех российских операторов связи после принятия в ноябре 2019 года закона «о суверенном интернете».

«Война меча и щита»

Опрошенные Forbes эксперты отметили, что модернизация могла понадобиться Роскомнадзору из-за того, что текущая версия ТСПУ не рассчитана на отслеживание и блокировку многих современных VPN-сервисов.

Эксперт юридической фирмы DRC Кира Таран допустила, что обновление систем в конечном результате может привести к тому, что VPN-сервисы «потеряют эффективность для доступа к запрещенному контенту».

«Это будет война меча и щита, кошек и мышей. Технически можно достигнуть блокировки 90% трафика VPN-сервисов», — добавил генеральный директор «Комфортела» Дмитрий Петров.

Он отметил, что техническая возможность обойти ограничения к запрещенным ресурсам все равно останется, но «станет сложнее и дороже».

Приказ, дающий Роскомнадзору право блокировать ресурсы, которые в нарушение закона распространяют информацию об обходе блокировок, начал действовать в России с 1 марта 2024 года. В надзорном ведомстве заявили RTVI, что федеральный закон «О связи» запрещает работу VPN-сервисов, не обеспечивающих фильтрацию нарушающей закон информации.

В начале сентября Forbes со ссылкой на письмо РКН к оператором связи сообщал, что регулятор пригрозил аннулированием лицензии интернет-провайдерам, которые применяют технологии обхода ограничений доступа к некоторым сайтам вопреки требованиям регулятора. Опрошенные изданием эксперты заявили, что предостережение было спровоцировано попытками провайдеров ускорить работу видеохостинга YouTube, замедление которого началось в июле 2024 года.

В апреле 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью белорусскому телеканалу «Беларусь 24», что сам пользуется VPN-сервисами. «Да, конечно. Ну, а почему нет? Это не запрещено», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, установил ли он VPN, который позволяет обходить блокировки в интернете.

Закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов, не закрывших доступ к запрещенным сайтам в течение трех дней после получения соответствующего требования, действует с ноября 2017 года. Он не затронул сервисы, которыми пользуются госорганы и операторы государственных информационных систем.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Роскомнадзору блокировать ресурсы, рассказывающие о способах и методах обхода блокировок.